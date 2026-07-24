Тимът на Десподов се включва в битката за основен играч на Левски

Гръцкият ПАОК, където се подвизава капитанът на националния отбор по футбол на България Кирил Десподов, се включва в битката за един от основните играчи на Левски в последните две години. Става въпрос за централния защитник на „сините“ – Кристиан Макун. Това разкри футболният анализатор и скаут Алекс Янес. Според информациите интресът на солунския гранд към венецуелеца е отскоро, като има голяма вероятност в следващите дни в офисите на Левски да пристигне оферта за правата на бранителя.

ПАОК ще трбява да пребори Трабзонспор за подписа на Макун

Както е известно, в последните месеци има сериозен интерес към Кристиан Макун и се очаква той да бъде продаден до края на летния трансферен прозорец. Кандидат №1 за подписа на венецуелския национал е турския Трабзонспор, който наскоро предложи 3 милиона евро за централния защитник. Други два тима от югоизточната ни съседка – Самсунспор и Чорум, също имаха желание да привлекат Макун, но се оттеглиха от битката с Трабзонспор и ПАОК.

Christian Makoun solo es retenido por la participación del Levski Sofia en Champions League. El Trabzonspor sería su principal pretendiente. El Çorum FK presentó una oferta que fue rechazada, mientras que el Samsunspor se bajó de la puja y el PAOK mostró interés recientemente. pic.twitter.com/pSnODNqRiK — 🅰️lex Yánez (@AlexYanezFC) July 23, 2026

Централният защитник е оценен на 3,5 милиона евро

Кристиан Макун пристигна в Левски през лятото на 2024 година като свободен агент, след като договорът му с кипърския Анортозис изтече. Той бързо се превърна в един от водещите играчи в състава на „сините“. До момента централният защитник има на сметката си общо 63 мача за родния гранд във всички турнири, в които се е отчел с четири попадения и пет асистенции. Бранителят има договор с Левски до лятото на 2027-ма като е оценен на 3,5 милиона евро.

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