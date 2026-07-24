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Тимът на Десподов се включва в битката за основен играч на Левски

24 юли 2026, 11:29 часа 660 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Тимът на Десподов се включва в битката за основен играч на Левски

Гръцкият ПАОК, където се подвизава капитанът на националния отбор по футбол на България Кирил Десподов, се включва в битката за един от основните играчи на Левски в последните две години. Става въпрос за централния защитник на „сините“ – Кристиан Макун. Това разкри футболният анализатор и скаут Алекс Янес. Според информациите интресът на солунския гранд към венецуелеца е отскоро, като има голяма вероятност в следващите дни в офисите на Левски да пристигне оферта за правата на бранителя.

ПАОК ще трбява да пребори Трабзонспор за подписа на Макун

Както е известно, в последните месеци има сериозен интерес към Кристиан Макун и се очаква той да бъде продаден до края на летния трансферен прозорец. Кандидат №1 за подписа на венецуелския национал е турския Трабзонспор, който наскоро предложи 3 милиона евро за централния защитник. Други два тима от югоизточната ни съседка – Самсунспор и Чорум, също имаха желание да привлекат Макун, но се оттеглиха от битката с Трабзонспор и ПАОК.

Централният защитник е оценен на 3,5 милиона евро

Кристиан Макун пристигна в Левски през лятото на 2024 година като свободен агент, след като договорът му с кипърския Анортозис изтече. Той бързо се превърна в един от водещите играчи в състава на „сините“. До момента централният защитник има на сметката си общо 63 мача за родния гранд във всички турнири, в които се е отчел с четири попадения и пет асистенции. Бранителят има договор с Левски до лятото на 2027-ма като е оценен на 3,5 милиона евро.

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Левски Трабзонспор ПАОК Кирил Десподов Кристиан Макун
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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