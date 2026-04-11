Съставът на Левски за Вечното дерби не е ясен, Веласкес не иска повторение на предишния мач с ЦСКА

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес даде пресконференция преди дербито с ЦСКА от 30-ия кръг на Първа лига. Испанецът не счита отсъствието си от резервната скамейка като проблем. Той не желае мачът да се развие по подобие на изминалата среща между двата отбора. Наставникът също разкри, че съставът на "сините" все още не е ясен, защото трябва да се следи състоянието на няколко футболисти.

Веласкес: Не считам, че моето отсъствие ще се отрази на отбора

"Не считам, че моето отсъствие ще се отрази на отбора в мача срещу ЦСКА. Важни са играчите. Трябва да възприемаме по най-нормалния начин този род ситуации. Не става въпрос за това кой ще ме замени, защото ние постоянно работим в екип. Всеки един ще има своята роля и ще процедираме по най-нормалния начин“, започна Веласкес.

„Ако играем както в миналия мач с ЦСКА, със сигурност ще загубим. За това се надявам, че мачът няма да се развие по такъв начин. Подобен род ситуации ни отдалечават от нашата същност и от това, което представляваме като отбор. За това трябва да предложим нашите футболни аргументи. Трябва да си извадим поуките от миналото. Трябва да играем по правилния начин, за да победим.“, смята той.

„Трябва да гледаме по доста нормален начин на тези ситуации. В последния мач жълтият картон го получих, защото напуснах техническата зона, за да говоря с футболист. Трябва да приемем по най-нормален тези ситуации, защото се случват навсякъде. Заради контузии отсъстват Фабиен и Сангаре. Майкон е наказан. Има играчи, които трябва да следим в следващите часове. Това остава вътре в съблекалнята. Все още не съм определил състава. Трябва да видим състоянието на някои футболисти в следващите часове, което ще определи избора ни", обясни испанецът.

"Равенството няма шанс да бъде добър резултат. Отиваме за победа. Никога няма да чуете от мен, че равенството е добър резултат. Винаги излизаме за победа във всеки един мач и във всеки един турнир. Ако мислиш по друг начин, значи вече си загубил мача", категоричен е специалистът.

„В предишния мач с ЦСКА, те играха с трима в защита, но оттогава те промениха своята стратегия за играта. Претърпяха доста промени през последния трансферен прозорец. Имат нови попълнения по крилата, с които преди това не разполагаха. Много неща при тях се промениха, но това не изключва да играят по същия начин.“ Ние променяме много пъти системата на игра в хода на мача. Вече съм го казвал, зависимост от мача не вярвам толкова в системите, колкото в това как усвояваме пространствата. Системите на игра са постоянно променящи се“, каза още Хулио Веласкес.

