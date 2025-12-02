Ас на Левски: Не сме печелили титла от много години, но сега имаме шанс да сътворим история

Основният стълб в отбраната на Левски Кристиан Макун даде интервю за венецуелското издание AVS Photo, в което коментира актуалните теми около столичния гранд. Централният защитник изрази щастието си от своя първи гол за сезона с екипа на "сините" при разгрома със 7:0 в неделя над Септември в българската Първа футболна лига. Макун отбеляза, че Левски отдавна не е печелил титла, но сега има възможност да сътвори история.

Макун е щастлив от гола си срещу Септември

„Беше перфектният начин да завършим мача с мой гол. Очаквах своята възможност и тя дойде в тази среща. Въпреки че съм защитник, успях да си създам ситуация и вкарах, с което оформих победата. Беше много приятно и много специално за мен. Това ми дава увереност, въпреки че най-важното е, че победихме и не допуснахме гол“, заяви Макун.

Левски е убедителен лидер в шампионата след 13 победи в 17 мача и 41 точки, като има аванс от 8 точки пред втория ЦСКА 1948. „Сериозната работа е фундаментална за постигането на тези резултати. Тук не става въпрос за късмет. Това е резултат от предсезонната подготовка и от опита, натрупан от миналия сезон. Имаме много солиден отбор и трябва да се възползваме от това. Левски не е печелил първенството от много години (б. а. от 2009 година), но мисля, че сега имаме отлична възможност да сътворим история. Трябва да продължим с манталитета на победители. Искаме да завършим силно годината и да увеличим преднината си на върха“, каза още той.

На „сините“ до края на календарната година предстоят две гостувания – на Славия и на Спартак (Варна) в Първа лига през тази седмица, както и домакинство на Витоша (Бистрица) в турнира за националната купа на 11 декември.

ОЩЕ: ДА, ИСТИНА Е! Целта на протестите е да провалят добрата работа на БФС с правителството!