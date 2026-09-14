Георги Костадинов: "Работя с Еду от месеци, тази система ще подобри процеса"

Днес, на 14 септември, се проведе Общо събрание в Левски, на което се реши да бъде сменен управленския модел на "сините". До този момент клубът се управляваше от Надзорен съвет, който включваше Наско Сираков, Антон Краус и Мило Борисов и Управителен съвет, от който бяха част Даниел Боримиров, Христо Йовов и Галина Костова. След Общото събрание Левски ще се управлява от Съвет на директорите, включващ Даниел Боримиров, Еду Гаспар, Клаудио Праковник, Фелипе Берлинер и Матю Чери. Спортният директор на "сините" Георги Костадинов изказа мнението си по темата.

Георги Костадинов: "Тази система ще подобри процеса на работа"

Ето какво каза Георги Костадинов пред медиите след приключването на Общото събрание в Левски: "Нов собственик, нова форма на управление. Най-важното е всеки да гледа неговите задължения, права и отговорности, за да си носи персонално отговорността. Смятам, че тази система ще подобри процеса на работа в клуба. Аз вече работя с Еду от няколко месеца. В ежедневен контакт сме. За мен е добре да имам контакт с него. Съветите, които получавам от него, могат само да ми помагат и да допринасят за развитието на Левски".

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Левски е първи в Първа лига

От началото на сезона Левски се класира за основната фаза на Лига Европа, след като загуби плейофа за класиране в Шампионска лига. На родната сцена "сините" загубиха срещата за Суперкупата на България с 2:4 от ЦСКА, докато в Първа лига те остават непобедени с 8 победи и 1 равенство след изиграването на 9 кръга. Левски е първи в родния елит с 25 точки. Втори и трети са ЦСКА и Лудогорец с по 20 точки, но и мач по-малко.

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