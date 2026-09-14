В търсене на богати чужденци: ЕС критикува Северна Македония, че имитира законодателство срещу "златните визи"

Европейският съюз разкритикува предложените промени в Закона за гражданството на Северна Македония, заявявайки, че те не са достатъчно ефективни в премахването на схемата за „златен паспорт“, с която критиците твърдят, че се злоупотребява широко, пише разследващият сайт balkaninsight. През юни правителството в Скопие предложи изменения, които според него ще затегнат правилата за гражданство и ще задоволят опасенията на ЕС относно схемата му за „златен паспорт“.

Предложението премахва прага от 400 000 евро инвестиция в замяна на гражданство, както и изискването лицето да наеме 10 души. Въпреки това, властите ще продължат да могат да издават гражданство на лица, считани за особен интерес за Северна Македония, независимо дали този интерес е например икономически, културен или спортен, както правят много други страни по света, включително в ЕС.

Притеснението идва от това, че чрез така наречените "златни визи" може да бъдат дадени на руснаци и китайци, включително руснаци и китайци със сръбско гражданство, които искат да пробият в натовска държава.

Чрез тази виза се заобикалят и правилата и директно се нарушава общата поритика на ЕС. Това именно е един от критериите за страните кандидатки - външната им политика трябва да съвпада в максимална степен с общата външна политика на ЕС.

Опитът на Мицкоски да прикрие китайските инвестиции

Македонският премиер Християн Мицкоски се е опитвал в миналото да замаже положението с китайските инвестиции, казвайки, че Северна Македония е „липсващото парче от китайската икономическа мозайка в региона“. Наскоро пък заяви, че страната му се намира на „фронтовата линия“ на „невидимо бойно поле“ в зараждаща се икономическа война между Запада – Съединените щати и Европа – и Далечния изток, в Китай. ОЩЕ: Споразумение между Белград, Скопие и Будапеща срещу коридор 8: Мицкоски ни лук ял, ни лук мирисал

Какви са фактите?

През юли 2024 г. обаче администрацията на Мицкоски договори заем от 500 милиона долара чрез Унгария – държава, която е широко възприемана като проводник на китайско финансиране.

Немската фондация „Конрад Аденауер“ съвместно с Юридическия факултет „Юстиниан I“ в Скопие, заключи в публикация от май 2024 г., че има признаци на зависимост на Северна Македония от Китай в три области: търговия, инвестиции и инфраструктурни заеми, написа в свой материал от 2024 г. македонският филиал на Voice of America.

В същата публикация се отчита, че Китай е четвъртият по големина икономически партньор на Северна Македония. Общият външен публичен дълг към Китай възлиза на 478,6 милиона евро, което е 8,7% от общия външен публичен дълг и 3% от БВП на страната, според официалната статистика.

Нещо повече през последното десетилетие Китай трайно засилва присъствието си в Северна Македония чрез инфраструктурни проекти, придобивания в железопътния сектор и дейността на подкрепяни от държавата корпорации като „Синохидро“ (Sinohydro) и „Коско“ (COSCO). През 2021 г. Европейският съвет за външна политика публикува анализ, в който споменава редица китайски инвестции. Според анализа два големи финансирани от Китай проекта за пътна инфраструктура са били осъществени между Миладиновци и Щип, както и между Кичево и Охрид.



Не е случайно и че за Северна Македония Коридор 8, който е стратегически за НАТО, остава на заден план, за сметка на китайското карго и Коридор 10 със Сърбия. ОЩЕ: Коридорът с България остава на заден план: "Добри новини" от Скопие за китайското карго