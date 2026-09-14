Как премина SEO.Domains Mastery Summit - първото издание на BlackHat SEO конференцията в София

Тридневната SEO.Domains Mastery Summit приключи в неделя в хотел "Маринела", София, събирайки около 300 SEO специалисти, affiliate маркетолози, собственици на агенции и дигитални инвеститори от цял свят. Това беше европейският дебют на международния формат Mastery Summit, познат до момента от изданията си в Хошимин, Виетнам.

Ден първи: затворени разговори без записи

Събитието отвори с т.нар. "Mastermind Day" на 9 септември - формат в малки групи, замислен като пространство за директен обмен между практици, без публика и без записващи устройства. Именно тази затвореност е причината конференцията да се определя като "BlackHat SEO": лекторите споделят стратегии, които рядко се появяват в публични презентации или онлайн съдържание.

Дни втори и трети: сцената се отваря

На 10 септември на основната сцена се качиха Робърт Нехцял, Трифон Боюклийски, Карина Богачова (за мащабиране на SEO чрез домейн портфейли и автоматизация), Христо Богданов (представил над 50 GEO кампании), Корай Тугберк Гюбюр, Алекс Ивановски (за манипулация на AI търсенето), Ивана Флин (за negative SEO през 2026 г.) и основателят на SEO.Domains Калин Каракехайов. Денят завърши с VIP вечеря за лекторите и част от гостите.

Третият ден, 11 септември, беше посветен на AI системи за SEO, GEO/AEO, link building и parasite SEO, с презентации на Маргарита Арсова, Михал Роквергер, Йеспер Нисен, Тери Кайл, Олеся Коробка, Юлия Логан, Алън Кладкс, както и с любопитна сесия с въпроси и отговори с Джеймс Дули.

През трите дни щандовете на SEO.Domains и GIGALinks.com останаха пълни с посетители до самия край - основна тема на разговорите там бяха оценката на домейн активи и прехвърлянето на авторитет между домейни.

"SEO индустрията се развива с огромна скорост, а голяма част от най-ценния практически опит остава извън публичното пространство. Практиките, които работят на най-конкурентните пазари, рядко стигат до презентации и стандартно онлайн съдържание", коментира преди събитието Калин Каракехайов, основател на SEO.Domains.

Следващото издание вече е факт

Организаторите потвърдиха, че SEO.Domains Mastery Summit ще има ново издание и през 2027 г., с което форматът се превръща в ежегодно събитие за индустрията. Желаещите да присъстват могат вече да се включат в списък за чакащи за билети на официалния сайт на конференцията.

Повече информация за формата е достъпна на https://seodomainsmasterysummit.com.