Млад българин от Локомотив Пловдив ще претърпи операция: Ботев показа джентълменство

Футболистът на Локомотив Пловдив Александър Александров ще трябва да се подложи на операция след травмата, която получи в градското дерби с Ботев в неделя, 13 септември, съобщиха от клуба. Александров влезе като резерва в 77-ата минута на срещата, но малко след това получи контузия и трябваше да напусне принудително игра. Направените изследвания показват, че младият полузащитник е със счупена кост на глезена и скъсани връзки в тази област.

Александър Александров ще отсътва около 4 месеца

Предстои му да бъде опериран в София, като периодът на възстановяване ще стане ясен след края на интервенцията. По първоначални прогнози той ще отсъства около 4 месеца от терените. "В този труден момент за него заявяваме нашата подкрепа! Сашо, сигурни сме, че ще се върнеш по-силен от всякога! Желаем ти бързо и успешно възстановяване", написаха от Локомотив. От градския съперник Ботев също пожелаха скорошно завръщане на терена на Александров.

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"Пожелаваме на Александров скорошно завръщане на терена"

Ето какво написаха "канарчетата": "ПФК Ботев Пловдив пожелава бързо и успешно възстановяване на Александър Александров от състава на ПФК Локомотив Пловдив. Младият пловдивчанин получи контузия по време на снощното пловдивско дерби, играно на стадион "Христо Ботев". Първоначалните медицински прегледи показват фрактура на глезена на левия крак на младия футболист. От "жълто-черния" клуб пожелаваме на Александров скорошно завръщане на терена, където да развие пълния си футболен потенциал".

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