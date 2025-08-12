Бабангида предупреди: Левски не бива да пази резултата срещу Сабах!

Бившият голмайстор на Левски Емил Ангелов коментира предстоящия мач-реванш на „сините“ срещу азербайджанския Сабах в третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Бабангида, както всички наричат офанзивния футболист, говори пред колегите от „Мач Телеграф“ като бе категоричен, че тимът на Хулио Веласкес не трябва да се затваря в предстоящия двубой и да пази резултата. Както е известно, Левски успя да вземе минимален аванс в първата среща, която се игра на стадион „Георги Аспарухов“ в София, след като победи с 1:0.

Емил Ангелов поздрави Левски за представянето на тима от началото на сезона. Той сподели, че „сините“ са постигнали шампионска победа в последния кръг на Първа лига, когато се наложиха с 2:1 над Спартак Варна. Според Бабангида именно подобни победи са едни от най-важните за всеки отбор.

„Шампионска победа за Левски“

„Абсолютно закономерна победа за Левски. Спартак Варна очаквано игра по-затворено и дебнеше за грешки. За съжаление Левски не успя да вкара повече попадения, но най-важно е, че спечели. Левски игра добре. Видях динамика в играта и идея. Това беше шампионска победа за Левски. Бих казал, че до момента в първенството това беше един от най-важните мачове, предвид това, което предстои в Европа. На практика тези мачове са едни от най-важните. Да, ясно е, че като дойдат дербитата с ЦСКА и Лудогорец, тогава ще се раздадат играчите, но те трябва да го правят и в тези мачове срещу по-непретенциозните тимове от елита. Много важни три точки за „сините“ бяха тези и се взеха. Момчетата заслужават поздравления“.

Очакванията на Бабангида за мача със Сабах

„Сега трябва да са концентрирани за срещата със Сабах. Според мен Сангаре ще липсва на отбора. Той много сили хвърли в първата среща, а и не само срещу азерите. Много се раздава момчето. Постоянно пресира противниковите бранители и много бързо скъсява дистанциите. Бърз е и експлозивен. Всеки един треньор мечтае за такъв нападател, който толкова много да се бори. Да, той не е типичен голмайстор, но играе със сърце и оставя всичко на терена“.

„Всички момчета се раздават и трябва да ги поздравим. За мен сега от първата минута ще е тежко. Левски не бива да пази резултата! Трябва да се гонят още голове и да играем дисциплинирано. Футболистите трябва да знаят, че се отива в Азербайджан за победа, а не да се пази този гол преднина! Очаквам да видим и домакински натиск в първите 15-20 минути и трябва да отговорят! Сега Сабах ще играят по-отворено и Левски трябва да се възползва!“, заяви Емил Ангелов.

