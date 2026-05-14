Ради Кирилов: Хулио Веласкес е богатство за българския футбол!

Един от водещите играчи на Левски през този сезон Радослав Кирилов коментира спечелването на титлата в Първа лига. Опитното крило говори пред колегите от „Дарик радио“ като засипа с похвали треньора на тима Хулио Веласкес, който по думите му е богатство за българския футбол. Кирилов също така разкри кой е изиграл най-важна роля за преминаването му на стадион „Георги Аспарухов“.

Радослав Кирилов допълни, че колективът в съблекалнята на Левски е на много високо ниво. Той сподели, че играчите не излизат заедно на кафе или дискотека, както е в други отбори, но въпреки това никой не се е отклонил от начертания път.

„Направихме нещо велико“

„Още от зимната пауза се усещаше истерията в цялата синя общност. Колкото и голям характер да си, с каквато и психика да разполагаш, няма как да не усещаш важността на титлата за нея. Това може би бе и ключът към нея – че успяхме да се справим с напрежението, преборихме се с емоциите и очакванията и показахме, че заслужаваме да сме шампиони. Не се съмнявах, че ще успеем, защото знам пътя, по който вървяхме. Познавайки момчетата в съблекалнята и треньорския щаб, както и хората в клуба, бях сигурен, че няма да се отклоним от него при никакви обстоятелства. Да, направихме грешни стъпки, но запазихме хладнокръвие и спокойствие и продължихме да работим по същия начин. Това бе най-важното за успеха“.

„Значението на Хулио Веласкес за спечелването на титлата е огромно. Както и на целия щаб. Такива хора са богатство за българския футбол, не само за Левски. Те придават различна гледна точка Виждаш неща, които преди не си успявал, научаваш нови неща. Нивото им на професионализъм е много високо. Това, добавено към старанието на момчетата и на отговорността им, бе спойката за успеха“.

„Ние (б.р. - футболистите) не излизаме на кафе или дискотека заедно, най-важен е процесът на работа – там всички гледаме в една посока и има колегиалност и уважение. Бил съм в много съблекални, но досега не съм попадал в такава. В хода на сезона имаше момчета, които играеха по-малко, но никой не се е отклонявал от начертания път“.

„Дарко Тасевски бе с ключова роля за трансфера ми в Левски. Били сме съотборници в Славия, бил ми е и треньор там. Той осъществи първия контакт. Аз в такъв клуб не бях играл, затова и приех. Исках да изпитам емоцията да играя в тим с огромна фенска маса и големи цели. Желаех да тествам себе си да видя как ще съм в такава ситуация. Бил съм капитан на други тимове, но с цялото ми уважение към Славия и ЦСКА 1948, те имат по-малко фенове и различни цели. Едно е да си в Левски, друго е там. Изключително съм щастлив, че подписах“.

„Да, мечтаех за титла. Но никога не съм вярвал, че 4 кръга преди края на първенството ще сме шампиони – това не ми е минавало през главата. Направихме нещо велико. След като видях нивото на тренировъчния процес, бях наясно, че ще сме силни. Като дойдоха и евромачовете, обстановката от феновете, добрите мачове – там се създаде наистина нещо различно. Това ни даде основата и тласъкът за този голям сезон“.

