Столичен гранд прави чистката още по-мащабна: не се страхува от неустойки

Преди дни стана ясно, че ръководството на Локомотив София ще започне процес по освобождаване на футболисти. Някои от играчите, чиито договори изтичат в края на сезона, няма да получат възможност да удължат престоя си в Надежда. Според информация на колегите от “Мач Телеграф“, чистката на стадион “Локомотив“ ще бъде още по-мащабна. В клуба не са доволни от представянията на някои от футболистите и не се притесняват дори да прекратяват договори.

Локомотив София не постигна целите си

Голямата цел на Локомотив София беше да завърши във втората четворка от плейофите на Първа лига и да се бори за петото място. То щеше да осигури на “железничарите“ място на баража за влизане в предварителните квалификационни кръгове за Лигата на конференциите. След като това не се случи и Локомотив трябваше да доиграе сезона си в групата на изпадащите, от ръководството са взели решение да направят масова чистка през лятото.

В Локомотив почти никой няма сигурно място

Някои от играчите, които ще останат без договор през лятото ще си тръгнат от Локомотив без преговори. А според новата информация, дори футболисти, които имат действащи договори, може да напуснат клуба през лятото. От ръководството не се притесняват дори да прекратяват договори и да плащат неустойки на потърпевшите играчи. Бройката на въпросните футболисти може да достигне цели 10. А единственият, който може да бъде сигурен, че е в плановете на Локомотив е Красимир Милошев. Причината е, че е юноша на Локомотив.

