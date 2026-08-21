Празненствата в парковете не са забранени, но има важна уловка

Парковете и градинките на София са място за разходка, спорт, почивка – и за празнуване. Рождени дни, семейни тържества и други организирани празненства могат да се провеждат в тях. Важно е обаче едно - когато използваме общото пространство, да го правим с уважение към всички останали. Това каза заместник-кметът на Столична община по сигурността Лъчезар Милушев.

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"През последните дни прочетох какви ли не версии - че в София вече глобяваме с 250 евро за детски рожден ден в парка, че забраняваме на децата да карат колела и какво ли още не. Не. Нищо подобно не правим. Не глобяваме децата, защото имат рожден ден. Не глобяваме родителите им, защото са донесли торта в парка. И не глобяваме дете, защото кара колело", написа в профила си във Facebook кметът Васил Терзиев.

Милушев обясни, че Столична община не забранява празненствата в парковете и не въвежда нови ограничения. "Не искаме да превръщаме празника на някого в административна процедура. Искаме нещо много по-просто – да спазваме правилата и да се отнасяме един към друг с уважение. Свободата да използваме общите пространства върви с отговорността да ги пазим и да не пречим на останалите", каза той.

Важни правила

При планиране на организирано събитие в обществено пространство се подава заявление до Столична община не по-малко от 7 работни дни преди провеждането му. Целта на заявлението е да има официално заявено и проверимо основание за използването на съответното обществено пространство, така че при повече от един желаещ да бъде ясно кой организатор е заявил мястото и за коя дата и час. Това позволява на органите на реда и на общината да предотвратят конфликт между различни организатори, които претендират за едно и също пространство.

Това се отнася както за големите паркове, така и за други обществени пространства, включително градинки и междублокови пространства.

"Никой няма да откаже детски рожден ден или семейно събиране в парка. Въпросът е, когато организираме събитие, да го направим по начин, който уважава и хората около нас", посочи заместник-кметът в интервю по БНР.

Събития могат да се провеждат между 8:00 и 23:00 ч. при спазване на изискванията за обществения ред и допустимите нива на шум. Музиката и озвучаването не трябва да превръщат празника на едни в неудобство за всички останали.

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Също толкова важно е как оставяме мястото след себе си. След края на празненството организаторите трябва да почистят и да изхвърлят отпадъците на определените места. Особено внимание трябва да се обръща на балони, украси, пластмасови изделия и други отпадъци, които лесно попадат в зелените площи.

"Става дума за културата, с която живеем заедно в един град. Да оставиш след себе си чисто, да не пречиш на другия и да пазиш това, което е общо, са малки неща, но от тях зависи какъв град имаме", допълни Милушев.

Контролните органи могат да се намесят, когато нерегламентирано събитие нарушава обществения ред или спокойствието на гражданите, включително да разпоредят неговото прекратяване. При установено нарушение са предвидени санкции от 153 до 255 евро, а при повторно нарушение – от 306 до 511 евро.

Сигнали, при които е необходима незабавна реакция, могат да се подават на телефон 112, а останалите – чрез Контактния център на Столична община.

Обществените пространства принадлежат на всички. Правилата не са създадени, за да ни пречат да ги използваме, а за да гарантират, че всеки от нас може да го прави.

Относно карането на колела и тротинетки Терзиев изтъка и че през 2025 г. в столицата са регистрирани около 4 инцидента с тротинетки на 100 000 души. "Това поставя София доста назад в негативната класация в страната. Това е резултат, зад който стоят много конкретни мерки - повече контрол, санкции, работа на терен и постоянна информационна кампания. Само от началото на тази година със СДВР сме глобили над 1600 нарушители с електрически тротинетки", каза той.