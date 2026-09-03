Нидерландия премести 86 тона в злато от САЩ и Канада в Европа

Холандската централна банка (DNB) потвърди, че милиарди долари в злато са изнесени от Северна Америка и са преместени във Великобритания заради „нарастващо геополитическо напрежение“.

DNB съобщи, че 86 тона злато са били изнесени от САЩ и Канада в рамките на сложна операция, отнела няколко месеца. Сега златото се намира в Банката на Англия, където благородният метал може да се търгува по-лесно „в кризисна ситуация“.

Президентът на банката Олаф Слейпен заяви, че ходът е „необходим за укрепване на нашата устойчивост и готовност“.

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Решението идва на фона на продължаващ търговски спор между САЩ и Канада, като двете страни обявиха нови взаимни тарифи след неуспешни търговски преговори.

Сложната операция

DNB съобщи, че трансферът, който се е състоял между март и август, е включвал преместването на 27 тона златни кюлчета от Ню Йорк и Отава до Зайст в Холандия. Подобно количество след това беше преместено в Лондон, без да е необходимо претопяване.

Не става ясно как точно е било транспортирано толкова много злато през Атлантическия океан.

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Останалата част от трансфера е извършена чрез продажба на златото в Ню Йорк и обратното му изкупуване в Лондон, съобщи банката.

Източник: Pixabay

„Комбинирането на процесите на покупко-продажба и физически транспорт позволи на DNB да разпредели рисковете, свързани с такова сложно физическо преместване на злато“, се казва в изявлението.

DNB не потвърди какво се има предвид под „геополитически вълнения“, но икономиката на САЩ остава в несигурно положение поради продължаващата война на страната с Иран, която се е отразила на световната търговия.

Междувременно Канада е силно засегната от американските мита върху ключовите си сектори - стомана, алуминий, дървен материал и автомобили, както и от допълнително 50% мито върху около 28 милиарда канадски долара (20 милиарда щатски долара; 15 милиарда британски лири), обявено през август.

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DNB заяви, че златото, което се съхранява в Банката на Англия, „се счита за най-лесно търгуемото злато в света“ и следователно е по-лесно достъпно по време на криза, отколкото ако е в САЩ или Канада.

Преди обявяването в сряда, DNB държеше 31,3% от златото си в Ню Йорк и 19,7% в Отава. Сега този дял е спаднал до 18,5% и в двете страни.

Общият запас от злато в Холандия е бил 612,4 тона в края на 2025 г. и е оценен на 72,2 милиарда евро, съобщи DNB.

Делът на банката в златото в Лондон се е увеличил от 18,1% на 32,1% след преместването, докато тя все още държи 30,8% от резервите си в Холандия.