Руските учители принудени да шпионират "нелоялните" ученици в часовете по патриотизъм

Учителите в Русия биват принуждавани да шпионират собствените си ученици, като официални документи нареждат на преподавателите да подават доклади и да следят младежи, считани за „нелоялни“ към Москва, пише ВВС.

Съгласно учебния план за 2026/27 г. за задължителните часове „Разговори за важни въпроси“, които сега се преподават в училища в цяла Русия, ученици от всички възрасти ще участват в уроци по „патриотизъм“ през цялата учебна година.

Едночасовите уроци, провеждани всеки понеделник, целят да научат учениците „да формират ценностен мироглед, основан на приоритета на духовните и моралните ценности, историческата памет, приемствеността между поколенията, активната гражданска позиция и готовността за творчески труд за доброто на родината“.

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Занятията са „уроци по патриотизъм“, предназначени да наложат проруска доктрина сред младежите, като първоначално се появяват в училищните програми през 2022 г., след нахлуването на Кремъл в съседна Украйна .

Според „Москоу Таймс“ класните ръководители трябва да документират всички инциденти, свързани с ученици, които не са съгласни с „ценностната ориентация“ на уроците, докато самите преподаватели също трябва да подават самоотчет към всеки доклад за това как са се справили с непокорните ученици.

Според инструкциите след часовете учителите са длъжни да записват подобни ситуации в специални въпросници и да анализират реакциите на учениците. Отделен раздел от препоръките е посветен на „самоанализ на ефективността на курса“. Въпросникът изрично изисква от учителите да отговорят на въпроса: „Имало ли е ситуации, в които учениците са демонстрирали липса на разбиране или несъгласие с ценностните системи? Как са били разрешени тези ситуации?“ На учителите се препоръчва също да отбележат пасивността на учениците.

Държавна индоктринация

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Докато официални документи от руското министерство на образованието твърдят, че тези прегледи след урока са предназначени да помогнат на учителите да оценят въздействието на материала и да помогнат за подобряване на програмата през следващите години, организацията за човешки права Amnesty International е на доста различно мнение.

Говорител на Amnesty International заяви в онлайн изявление, че уроците „Разговори за важни въпроси“ са просто държавна „индоктринация“ на ниво класна стая.

„След пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през 2022 г., руските власти използват образователната система като инструмент за политическа индоктринация“, се казва в изявлението.

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„Властите също използват училищата, за да идентифицират и заглушат потенциални дисиденти. Децата са учени да избягват независимите медии и други източници на алтернативна информация и мнения. Училищният персонал е инструктиран да наблюдава поведението на учениците и да записва техните мнения по политически и други въпроси.“

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В изявлението се добавя: „Ако ученик е нелоялен, учителите трябва да го докладват на полицията и службите за сигурност, което води до репресии срещу него и неговото семейство.“

Часовете „Разговори за важни въпроси“, провеждани всеки понеделник в класните стаи в бившата съветска република, станаха задължителна част от училищната програма през 2023 г. с цел изграждане на патриотизъм сред младите хора в Русия.

В часовете редовно гостуват руски войници и наемници, канени на детски площадки, за да говорят с малките деца по теми като „жертвоготовност за нацията“.

В края на май стана ясно, че Министерството на образованието на Русия е подготвило 3 въпросника за ученици, студенти от педагогически колежи и учители под 35 години. Те питаха за техните „гражданско-патриотични и морални“ нагласи, отношението им към „традиционните руски ценности“ и „Разговорите за важни неща“, както и за „патриотични действия“ и готовността им да се занимават с „патриотично образование“. Учениците бяха помолени също да оценят Ленин, Сталин и Брежнев по четиристепенна скала и да докладват за използването на социалните медии и способността си да проверяват информация, включително получена от „чуждестранни агенти“.

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Служителите на педагогическите колежи бяха длъжни да докладват за попълването на въпросника на ръководството, докато класните ръководители изпращаха анкетите на учениците.