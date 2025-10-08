Битката за титлата в Първа лига: Не бива да се подценява Вълка - който го направи, ще ближе рани

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов направи любопитен коментар относно битката за титлата в Първа лига. Босът на най-стария столичен клуб бе категоричен, че никой не трябва да подценява мажоритарния собственик на Левски Наско Сираков, тъй като ще ближе рани, ако го направи. Както е известно, в момента „сините“ са лидер във временното класиране с 4 точки пред 14-кратния шампион на страната Лудогорец.

Босът на Славия се изказа ласкаво за Наско Сираков

Венци Стефанов говори пред колегите от „Спортал“ като заяви, че познава отлично Наско Сираков, когото наричат Вълка, и той се справя много добре със ситуацията в Левски, въпреки „оскъдицата“. Шефът на „белите“ допълни, че ако не беше бившия нападател, в момента „сините“ щяха да носят „табелата на последен в колоната“ в Първа лига.

"Ако не беше Вълка, Левски сега щеше да носи табелата за последен"

„Битката за титлата ли? Не бива да се подценява Вълка. Който го подцени, ще ближе рани. Познавам го добре. Смятам, че той се справя много добре, въпреки оскъдицата. Нищо че феновете им опъват плакати, освиркват го, даже нахлуха на терена на един мач. Ако не беше Вълка, Левски сега щеше да носи табелата за последен в колоната. Може би мачовете на два фронта идват в повече на Лудогорец, макар че направиха силен мач в Швеция и получават пари от тези европейски мачове“, заяви Венци Стефанов.

