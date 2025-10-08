Звезда на Левски: Играем най-добрия си футбол, подкрепата на феновете е много важна

Един от основните играчи на Левски бе категоричен, че в момента тимът играе най-добрия си футбол, откакто той е на стадион „Георги Аспарухов“. Става въпрос за левия краен защитник на „сините“ Майкон. Бразилецът даде интервю за едно от предаванията на основния спонсор на клуба. Южноамериканецът сподели, че основната роля за подобряването на представянето на столичани играе публиката.

Майкон допълни, че вкарването на голове не е силната му страна, но той се старае във всеки мач да се подобрява и да помага на Левски да изпълни целите си. Той също така призна, че през този сезон значително е повишил индивидуалните си показатели, а това се отразява на представянето му на терена.

Майкон благодари на привържениците

„Мисля, че е важно да се радваш на терена. Няма нищо по-хубаво от това да правиш нещото, което обичаш, а именно – да играеш футбол. Винаги се се раздавам на 100% на терена. Нещо специално? Не мисля. Най-специалното нещо, което ме кара да давам 100%, е семейството ми. Всичко е за тях, така че трябва да правя всичко възможно да се грижа за тях“.

„Подкрепата от феновете е много важна. Мисля, че за всеки играч е чудесно да получава такава подкрепа на терена. Чувствам, че това ни дава още по-голяма увереност да играем най-добрия си футбол. Предпочитам да съм на терена и да се опитвам да помагам на съотборниците си, независимо къде играя“.

„Опитвам се да давам най-доброто от себе си и да помогна на отбора. Вкарването на голове не е моята силна страна, но винаги ще се опитвам да помагам на отбора с голове и асистенции. Тази година подобрявам малко повече показателите си, така че това е много важно за мен индивидуално, а също така и за отбора“, заяви Майкон.

