"Доброволците по почистването се справят с мафията. До 10 дни проблемът ще бъде драстично решен"

До 10 дни проблемът с извозването на боклука в столичните райони "Люлин" и "Красно село" ще бъде драстично решен - ще се включи достатъчно техника, ще се намерят средства за това. Това каза пред БНР Бонка Василева, заместник-председател на Столичния общински съвет (СОС) от групата на ПП-ДБ.

"Много доброволци се включват в почистването, много им благодарим, ако ги няма тези хора, няма как да се справим с мафията, която ни е обявила война в София. Получаваме помощ с камиони, които ни се предоставят от общините Ботевград, Елин Пелин и Панагюрище. Имаме строг план какво ще се случи. Общинското предприятие "Софекострой" също ще се включи да помага с камиони, техника и хора в "Красно село", досега извозваше боклука в "Красна поляна", уточни тя, като подчерта, че се работи по трайно решаване на проблема, а не през доброволчески акции.

По думите на Василева институции на държавната администрация "месеци наред са саботирали дейността на Столичната община по този проблем": "Преди 6 месеца темата с боклука се състоеше около проверките, които държавата правеше в завода за боклук. Имаше двама неуспешни кандидат-кметове (Ваня Григорова и Антон Хекимян), които търсеха с какво заводът да бъде дискредитиран. А в първите дни на тази криза основният помощник на кмета Васил Терзиев и на екипа беше този завод и организацията, която се създаде през него".

Защо МВР не се е активизирало досега за подпалването на 4 сметопочистващи камиона на една чуждестранна фирма, участваща в най-голямата поръчка в България, попита Василева и посочи:

"За това и медиите не са разбрали, защото в бюлетина на МВР за този ден пише само "два пожара". Скандално е по време на поръчката, преди да се отворят офертите, да горят 4 камиона. Скандално е и Министерството на екологията (МОСВ) да даде сертификат за опериране с боклук на една фирма, която също участва в поръчката, а след това ѝ е отнет просто така и на базата на отнетия лиценз тази фирма е декласирана. ... Защо държавата си затваря очите за това? Фирми, които кандидатстват за определени позиции, но не си качват ценовите оферти. Можем ли да говорим за сплашване? ... МВР трябва да отговори дали не сме се върнали в 90-те години с начина на печелене на поръчки със заплашването на бизнеси и вземане на бизнеси".

Снимка: БГНЕС

Между българските фирми, които са кандидатствали за поръчката, има притеснително близки цени - от 420 до 480 лева на тон, докато чуждестранните фирми дават под 200 лева на тон, подчерта заместник-председателката на СОС.

Мечешката услуга на Борисов

Според Бонка Василева предложението на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов за помощ на Столичната община е популистко: "Както стана с проблема с градския транспорт. По какво перо ще ги даде тази пари, които предлага. Институциите трябва да си свършат работата".

Очакването на Василева е за обединение на всички политически сили на сесията на СОС в четвъртък, 9 октомври: "Ще има доклад, за да се отпуснат средства за закупуване на повече техника и наемане на персонал от общинското дружество "Софекострой", за да може да поеме работата и в "Красно село" и "Люлин". Да се вдигне капацитетът и на завода за боклук, за да посрещаме подобен тип рекет, защото тепърва предстои да решим трайно проблемът и в други райони. Имаме план-сметка - сумата на обществената поръчка за сметопочистването беше близо 500 млн. лева".

