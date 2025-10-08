Войната в Украйна:

Босът на Ботев отговори на Венци Стефанов: Гнусна инсинуация! Някой сериозно го е подвел

08 октомври 2025, 16:09 часа 250 прочитания 6 коментара
Финансовият благодетел на Ботев Пловдив Илиян Филипов отговори на президента на Славия Венцеслав Стефанов по повод думите му, че емисари на „канарчетата“ са пристигнали в София, за да уговарят футболисти на „белите“ да продадат предстоящия мач между двата тима. Строителният предприемач говори пред колегите от „Спортал“ като бе категоричен, че това са „гнусни инсинуации“ и няма подобно нещо.

Илиян Филипов иска да се свърже със Стефанов 

Илиян Филипов също така сподели, че иска да се свърже с Венцеслав Стефанов, за да разбере какво точно се е случило, тъй като според него някой сериозно е подвел шефа на Славия. Бизнесменът допълни, че няма как някой от Ботев Пловдив да тръгне да прави подобно нещо. Филипов заяви, че „канарчетата“ имат и врагове и не е изключено именно оттам да е тръгнала информацията.

Венцеслав Стефанов

Благодетелят на Ботев няма представа откъде е тръгнала информацията 

„Това е гнусна инсинуация! Дойде ми като гръм от ясно небе. Няма такова нещо! Искам да се свържа с Венци Стефанов и да разбера повече, защото някой сериозно го е подвел. Ние имаме и врагове в крайна сметка. Аз ръководя Ботев, в момента дори сме се събрали на оперативка, в клуба работим 73 души, в това чисто футболистите и спортно-техническият щаб. Няма как някой да тръгне да прави подобно нещо! Казвам го категорично“, сподели финансовият благодетел на Ботев Пловдив.

Бойко Димитров
