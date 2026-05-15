Супер Ел Ниньо, който уби 50 милиона души през XIX век, може да се завърне тази година

Климатолозите предупреждават за голяма вероятност от образуване на мощно явление Ел Ниньо тази година. Поради бързото затопляне на водите в централната и източната част на Тихия океан, експертите все по-често сравняват настоящата ситуация със супер Ел Ниньо от 1877–1878 г., което се смята за едно от най-големите екологични бедствия в човешката история. Това съобщава вестник „Вашингтон пост“.

Супер Ел Ниньо и повтаряне на сценария от XIX век

Ел Ниньо е естествено климатично явление, което се случва на всеки няколко години и е съпроводено с повишаване на температурите на повърхностните води в източно-централната тропическа част на Тихия океан. Очаква се температурите на океана да бъдат с около 3 градуса по Целзий над средните в някои райони тази година. Това може да доведе до екстремни метеорологични явления в различни региони на света.

Особено тревожни са историческите паралели със събитията от края на 19 век. Най-силното Ел Ниньо, регистрирано в историята, е продължило от 1877 до 1878 г. и е съвпаднало с мащабни климатични промени в Индийския и Атлантическия океан.

Сушата започва да се разпространява през 1875 г. и ситуацията само се влошава с времето. Поради продължителни суши и неуспехи на реколтата, в редица страни започва глад. Според изследователи, над 50 милиона души загиват при тази катастрофа в Индия, Китай, Бразилия и други региони на света. По това време това е около 3–4% от населението на света. Ако подобна трагедия се беше случила днес, жертвите щеше да са поне 250 милиона души.

Изследователите нарекоха събитията от онези години „може би най-тежката екологична катастрофа, сполетяла някога човечеството“.

Съвременните учени обаче подчертават, че гладът от 19-ти век не е бил само резултат от суша. Дийпти Сингх, доцент в Държавния университет на Вашингтон, която е изучавала супер-Ел Ниньо от 70-те години на 19-ти век, обяснява, че социалните и политическите фактори са играли значителна роля. Според нея колониалните политики от онова време са унищожили местните системи за подкрепа, които са помагали на общностите да преживеят трудни климатични периоди.

Сингх отбелязва, че многогодишни суши като тези, наблюдавани през 70-те години на 19-ти век, биха могли да се случат отново, но ситуацията сега е още по-трудна от глобалното затопляне.

„Нашата атмосфера и океани са значително по-топли, отколкото са били през 1870-те, което означава, че екстремните събития, свързани с тях, биха могли да бъдат още по-екстремни“, обяснява изследователят.

Въпреки рисковете, съвременният свят има значително повече възможности да прогнозира подобни климатични процеси. През 19 век човечеството на практика не е разполагало с инструментите, за да разбере предварително, че наближава толкова мащабно Ел Ниньо.

Ситуацията се промени след супер Ел Ниньо от 1982–1983 г., което доведе до значителни икономически загуби и се превърна в повратна точка в развитието на климатичните изследвания. Климатологът Кевин Тренбърт, който участва в международни програми за мониторинг на Тихия океан, нарече едно от основните постижения създаването на система за наблюдение на изменението на климата в реално време.

В средата на 90-те години на миналия век в Тихия океан са инсталирани около 70 специални буйове, които измерват температурата на водата и въздуха, скоростта на вятъра, влажността, атмосферното налягане и солеността на океана. С течение на времето мрежата се е разширила значително. В момента по целия свят работят над 4 хиляди устройства, които постоянно предават данни за състоянието на океана и атмосферата. Това ни позволява да следим развитието на Ел Ниньо ежедневно и да подобряваме точността на прогнозите.

Първите успешни сезонни прогнози за това явление са направени още през 80-те години на миналия век. Към средата на 90-те години на миналия век системите за прогнозиране вече се използват активно от Европейския център за средносрочни метеорологични прогнози (ECMWF) и Националната океанска и атмосферна администрация на САЩ (NOAA).

Тези системи осигуриха предварително предупреждение за мощното Ел Ниньо от 1997 г., което по-късно стана дори по-силно от събитието от 1982-1983 г. По това време глобалните икономически загуби се оценяваха на между 32 и 96 милиарда долара.

Днес климатичните модели се изготвят ежедневно, седмично и месечно, използвайки данни от спътници, океански станции и високопроизводителни изчислителни системи. Въпреки че прогнозите остават несъвършени, те ни позволяват да се подготвим за потенциални въздействия много по-рано.

Учените обаче предупреждават, че дори при днешното ниво на технологично развитие, мощен супер-Ел Ниньо би могъл сериозно да засегне продоволствената, водната и икономическата сигурност на много региони по света.

Според Дийпти Сингх, повишеният риск от суша и екстремни метеорологични условия може да предизвика проблеми във взаимосвързаните социално-икономически системи в различните страни.

„Повишеният риск от суша, свързан с това супер Ел Ниньо, ще застраши продоволствената, водната и икономическата сигурност в много региони, като потенциално ще се разпространи върху взаимосвързани социално-икономически системи по целия свят“, отбелязва ученият.

