Войната в Украйна:

Бивш нападател на ЦСКА: Профуках над 1,5 милиона долара за хазарт

14 август 2025, 12:21 часа 594 прочитания 0 коментара
Бивш нападател на ЦСКА: Профуках над 1,5 милиона долара за хазарт

"Микрофонът помни" е нова рубрика на Actualno.com, в която припомняме емблематични изказвания на спортни деятели.

Бившият нападател на ЦСКА, Ботев Враца, Монтана, Марек и още куп български отбори Генадий Симеонов дава интервю за колегите от БЛИЦ през 2022 година. С червената фланелка футболистът влиза в историята с гола, който отбелязва при гостуването на Нюкасъл в мач-реванш от турнира за Купата на УЕФА през есента на 1999-а. Освен че разказва за попадението, в разговора той признава за своята хазартна зависимост, заради която профукал над 1,5 милиона долара.

Генадий Симеонов: Изиграх над 1,5 милиона долара на хазарт

"Чезари, Лъчо Николов, знаеш го, бизнесменът, подари на голмайсторите в мача по един телефон. Мобифон. Лукс беше това през 1999 година. Огромен лукс. На мен и на Иван Литера даде по един мобифон. Страхотен кеф беше да излезеш на улицата, да извадиш мобифона и да говориш. Сега вече всеки го прави, но тогава такива бяха времената", спомня си Симеонов за премията след двубоя с Нюкасъл.

ОЩЕ: Стойчо Младенов: Кирил Домусчиев дерибейства и обгръща с мъртва хватка конкуренцията

Окачените бутонки

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

"Най-много съм печелил в Израел. В началото на века заминах за там и заедно с Наско Костадинов-Шейлата облякохме екипа на Бней Сахнин. Те бяха тогава във втора дивизия, но ние ги вкарахме в елита. И до днес са там и май не са изпадали от израелския елит. Страшни пари падаха в Израел. Имаше специални бонуси за изиграни минути и спечелени точки. По 1500 долара на точка даваха. Заплатата – отделно", разказва той.

"Мъка си беше това. Болест. Признавам… Но ще бъда откровен – от 12 години не съм влизал в казино. Комарът е затворена страница за мен. Над 1,5 милион долара съм пръснал. Толкоз са, какво се учудваш. Няма ги. И да съжалявам, и да не съжалявам, не мога да ги върна. Важното е да сме живи и здрави. Аз тая огромна грешка няма да я повторя. Хазартът е лошо нещо. Отвратителна работа. И се радвам, че го махнах от живота си. Сега си имам Ирена до себе си. Много си помагаме и обичаме. Тя има хубави деца, добри деца. Аз се гордея с моя син Веско. На 25 години е, а скоро си купи къща за 80 000 лева. Аз с една стотинка не съм му помогнал. Сам се оправя. Момче за пример е!", казва още бившият нападател на ЦСКА.

ОЩЕ: Ганчев: Пеевски и Михайлов поставиха железен прът в мощната машина с марка "ЦСКА"

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
ЦСКА Спортни рубрики Actualno.com Микрофонът помни
Още от Футбол България
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес