Бивш нападател на ЦСКА: Профуках над 1,5 милиона долара за хазарт

"Микрофонът помни" е нова рубрика на Actualno.com, в която припомняме емблематични изказвания на спортни деятели.

Бившият нападател на ЦСКА, Ботев Враца, Монтана, Марек и още куп български отбори Генадий Симеонов дава интервю за колегите от БЛИЦ през 2022 година. С червената фланелка футболистът влиза в историята с гола, който отбелязва при гостуването на Нюкасъл в мач-реванш от турнира за Купата на УЕФА през есента на 1999-а. Освен че разказва за попадението, в разговора той признава за своята хазартна зависимост, заради която профукал над 1,5 милиона долара.

Генадий Симеонов: Изиграх над 1,5 милиона долара на хазарт

"Чезари, Лъчо Николов, знаеш го, бизнесменът, подари на голмайсторите в мача по един телефон. Мобифон. Лукс беше това през 1999 година. Огромен лукс. На мен и на Иван Литера даде по един мобифон. Страхотен кеф беше да излезеш на улицата, да извадиш мобифона и да говориш. Сега вече всеки го прави, но тогава такива бяха времената", спомня си Симеонов за премията след двубоя с Нюкасъл.

ОЩЕ: Стойчо Младенов: Кирил Домусчиев дерибейства и обгръща с мъртва хватка конкуренцията

"Най-много съм печелил в Израел. В началото на века заминах за там и заедно с Наско Костадинов-Шейлата облякохме екипа на Бней Сахнин. Те бяха тогава във втора дивизия, но ние ги вкарахме в елита. И до днес са там и май не са изпадали от израелския елит. Страшни пари падаха в Израел. Имаше специални бонуси за изиграни минути и спечелени точки. По 1500 долара на точка даваха. Заплатата – отделно", разказва той.

"Мъка си беше това. Болест. Признавам… Но ще бъда откровен – от 12 години не съм влизал в казино. Комарът е затворена страница за мен. Над 1,5 милион долара съм пръснал. Толкоз са, какво се учудваш. Няма ги. И да съжалявам, и да не съжалявам, не мога да ги върна. Важното е да сме живи и здрави. Аз тая огромна грешка няма да я повторя. Хазартът е лошо нещо. Отвратителна работа. И се радвам, че го махнах от живота си. Сега си имам Ирена до себе си. Много си помагаме и обичаме. Тя има хубави деца, добри деца. Аз се гордея с моя син Веско. На 25 години е, а скоро си купи къща за 80 000 лева. Аз с една стотинка не съм му помогнал. Сам се оправя. Момче за пример е!", казва още бившият нападател на ЦСКА.

ОЩЕ: Ганчев: Пеевски и Михайлов поставиха железен прът в мощната машина с марка "ЦСКА"