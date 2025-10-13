Христо Янев готви чистка в ЦСКА, „армейците“ разкарват половин отбор през зимата

Треньорът на ЦСКА Христо Янев ще развърти метлата в тима като „армейците“ ще се разделят с половин отбор по време на зимната пауза. Това съобщиха колегите от „Мач Телеграф“. Според информациите младият специалист е съставил списък с футболисти, на които не възнамерява да разчита и трябва да бъдат махнати. Той е бил одобрен от ръководството на българския гранд като се очаква съвсем скоро шефовете да започнат работа по освобождаването на въпросните играчи.

Седем играчи са попаднали в списъка на Янев

В списъка на Христо Янев са попаднали общо седем футболисти. Става въпрос за вратаря Густаво Бусато, защитниците Сейни Санянг и Браян Кордоба, халфовете Джеймс Ето'о, Илиан Илиев и Улаус Скаршем, както и за крилото Иван Тасев. Шефовете на ЦСКА ще опитат да продадат част от споменатите играчи, за да не ги изпуснат без пари. Сред тях попадат Ето'о, Илиев и Скаршем. С останалите най-вероятно ще бъдат стартирани преговори за прекратяването на техните договори.

"Червените" вече работят по зимната селекция

Както е известно, в последните месеци в ЦСКА бяха направени редица промени. „Червените“ се разделиха с доста футболисти, треньори и ръководители. Въпреки това нещо в отбора продължава да куца и „армейците“ са далеч от желаното. Това не се нрави на шефовете, които са готови на всичко тимът отново да бъде сред водещите отбори у нас. В ЦСКА също така работят и по зимната селекция като се очаква „червените“ да опитат да привлекат поне 3-4 нови футболисти.

