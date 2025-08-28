Войната в Украйна:

Бившият клуб на български национал го заплашва с ФИФА и дисквалификация

28 август 2025, 11:50 часа 409 прочитания 0 коментара
Драмата между българския национал Алекс Петков и бившия му клуб продължава. Както е известно, преди дни стана ясно, че родният защитник ще продължи кариерата си в гръцкия Кифисия. Бившият играч на Левски, който през настоящия прозорец бе сериозно свързван с ЦСКА, подписа договор за три години с новака в местния елит. За последно Петков бе част от редиците на Шльонск Вроцлав, с който изпадна от Екстракласата на Полша през миналия сезон. Часове, след като трансферът му в Гърция бе обявен, се развихри огромен скандал.

Шльонск не желае да остави въпроса с Петков

Петков изкара два сезона с отбора на Шльонск Вроцлав, но това лято реши, че е време за ново предизвикателство и прекрати договора си по вина на клуба. Футболистът е посочил като основна причина за разтрогването на договора му това, че "неправомерно е изваден от тренировките на първия отбор и мачове на тима без сериозна спортна или дисциплинарна причина". Малко след това от Шльонск отрекоха твърдението и обясниха, че защитникът не е имал основание да разтрогне по тази причина. Те допълниха, че ако подпише договор с нов отбор, което вече се случи, ще искат спиране на правата му и забрана за трансфери на новия му клуб.

Алекс Петков

По последна информация на transfery.info, Шльонск Вроцлав не желае да остави въпроса с Алекс Петков. Клубът планира да подаде документи до ФИФА с искане за дисквалификация на играча. Освен това, поляците възнамеряват да поискат обезщетение в размер на клаузата за откупуване на защитника. Те ще искат и забрана за трансфери на Кифисия, ако договор с играча наистина бъде сключен.

Дария Александрова
Дария Александрова Отговорен редактор
Шльонск Алекс Петков
