Благой Георгиев на родна земя: Престоят в Дубай беше бомбастичен!

Бившият футболист Благой Георгиев се прибра на родна земя, след като бе сред потърпевшите български туристи в Дубай по време на размириците в Близкия изток. Той бе на борда на втория самолет, който извози българи, а пред журналисти определи престоя си в Обединените арабски емирства като "бомбастичен".

Благой Георгиев се прибра от Дубай

Една дума ще кажа: престоят в Дубай беше бомбастичен. Искам да благодаря на Ситуационния център за усилията, които положиха. Ако не бяха те, сигурно още щяхме да сме там", заяви Благой Георгиев пред журналисти на летището в София. Той коментира, че е разбрал, че ще може да се прибере у нас в сряда следобед.

"Бомбастичен престой"

"Разбрахме, че ще се прибираме вчера следобед. Самолетът беше пълен, предстоят още извозвания. Трябваше да се прибера преди една седмица, удължи ми се почивката. Как бих оценил престоя си? Бомбастичен", добави още бившият национал на България.

По-рано Благой Георгиев разказа, че докато вървял към хотела си в Дубай, точно до него избухнала бомба. Припомняме, че Георгиев е един от успешните български футболисти през новия век, със сериозна визитка в чужбина - особено в Русия, където играе най-много за Терек Грозни. В България се подвизава единствено с екипа на Славия.