ЦСКА и Ботев Пловдив редят любопитен бартер, „червените“ взимат един от най-добрите бекове у нас

Ръководствата на ЦСКА и Ботев Пловдив редят любопитен бартер. Това съобщиха колегите от „Мач Телеграф“. Според информациите „червените“ ще вземат един от най-добрите крайни защитници в България – Константинос Балоянис. В посока „Колежа“ пък ще отпътува крилото на „армейците“ Иван Тасев. Тези трансфери бяха гласени още през лятото, но така и не се случиха. Сега обаче има голяма вероятност сделките да станат факт по време на зимния прозорец.

ЦСКА ще привлече Константинос Балоянис

През лятото от ЦСКА много искаха да вземат Константинос Балоянис. Ръководството на „армейците“ дори изпрати официална оферта за правата на 26-годишния гръцки бранител, но тя бе отхвърлена от шефовете на Ботев, тъй като финансовите параметри не ги удовлетворяваха. Договорът на левия бек с „канарчетата“ обаче изтича на 20 юни 2026-та и той няма никакво намерение да го поднови. Поради тази причина „жълто-черните“ са склонни да го разменят с Тасев, за да не го изпуснат съвсем без пари.

Иван Тасев поема към "Колежа"

Иван Тасев пък не попада в плановете на ЦСКА и затова „червените“ са готови да го използват като разменна монета в сделката за Балоянис. 23-годишното крило пристигна при „армейците“ през лятото на 2024-та от Пирин Благоевград. До момента той е изиграл едва 19 мача за българския гранд във всички турнири, в които е реализирал две попадения, а също така е направил и една асистенция.

ОЩЕ: Разкриха мисията на "тайния скаут" на ЦСКА, ясно е откъде ще купуват "армейците"