Годой след драмата в дербито: Много съм щастлив да вкарам точно на Левски

13 април 2026, 18:31 часа 494 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
В изключително напрегнато и емоционално дерби от 30-ия кръг на efbet Лига, ЦСКА и Левски не успяха да излъчат победител и завършиха при равенство 1:1. Срещата предложи много положения и драматизъм до самия край, като развръзката дойде в добавеното време.

Равенство в последните секунди

Леандро Годой се превърна в герой за „червените“, след като отбеляза изравнителното попадение буквално в последните минути на мача и донесе ценна точка на своя тим. След последния съдийски сигнал нападателят не скри задоволството си от развоя на двубоя и подчерта усилията на отбора да се бори до края.

"Направихме това, което опитвахме цял мач - да достигнем противниковата врата и да не загубим мача. Не заслужавахме да си тръгнем с поражение, напротив заслужавахме победата и в крайна сметка сме щастливи", заяви той

.Още: Христо Янев захапа Хулио Веласкес за стила на игра на Левски и направи препратка към миналото дерби

Левски ЦСКА

Годой допълни, че за него е чест да носи екипа на ЦСКА и винаги се стреми да дава максимума от себе си в името на отбора и феновете. Той изрази специална благодарност към своя съотборник за асистенцията при гола и подчерта колко значимо е попадението му именно срещу големия съперник.

"Много съм радостен да съм футболист на ЦСКА и винаги се стремя да помагам на отбора. Казах на Лапоухов, че направи страхотна асистенция. Много съм щастлив да вкарам точно на Левски и да направя феновете щастливи. Показахме характер и сега ни предстои важен мач за Купата и ще се раздадем максимално именно заради нашите привърженици", добави Леандро Годой.

Още: ЦСКА възкръсна в сетния миг срещу Левски! Щур вратарски подвиг лиши "сините" от "шампионски" успех

Жанина Колева
ЦСКА Левски Първа лига леандро годой
