Боримиров се оказа прав – Ботев Враца ще играе за завишени премии срещу Левски

Любопитна новина долетя от Враца, след като футболистите на местния Ботев ще играят за завишени премии в предстоящия мач с Левски в Първа лига. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“. Според информациите бонусите вече са били обещани на състезателите от ръководството на клуба. Футболистите ще получат премиите, ако успеят да спрат „сините“ насред стадион „Георги Аспарухов“. Двубоят между двата тима е насрочен за събота, 7 февруари от 17:30 часа.

Бонусите са от втори и трети страни

Както е известно, наскоро изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров обяви, че ръководството на столичани има информации, че някои отбори в Първа лига са били стимулирани финансово, за да играят на 100% процента срещу „сините“. Според „Тема спорт“ премиите, които са обещани на футболистите на Ботев Враца не са само шефовете на тима, но идват и от втори и трети страни, а това потвърждава думите на боса на Левски.

В Ботев е пълно с бивши играчи на Левски и ЦСКА

Сблъсъкът между Левски и Ботев има предпоставки да бъде изключително интересен. Причината е, че при врачани играят много бивши футболисти, както на „сините“, така и на големия съперник – ЦСКА. Освен това треньорът на Ботев е бившият помощник на Мъри Стоилов на „Герена“ Тодор Симов.

В момента Левски е лидер във временното класиране в Първа лига с 44 точки. На втора позиция е ЦСКА 1948 с 37, колкото има и третия Лудогорец. Ботев Враца пък са на девето място в подреждането с 25 пункта в актива си.

