Босът на Локомотив Пловдив: Ще докажа, че решенията, които се взимат с БФС са под диктовки!

Собственикът на Локомотив Пловдив Христо Крушарски коментира тежкото наказание, което получи неговия тим след скандалното дерби с градския съперник Ботев. Срещата бе прекратена в 41-ата минута, след като вратарят на „канарчетата“ Даниел Наумов бе ударен в главата с пластмасова бутилка, която бе хвърлена от фен на домакините. Вчера от Дисциплинарната комисия към БФС обявиха, че „черно-белите“ са наказани със служебна загуба и три мача без публика. Локомотив също така ще трябва да плати и над 25 000 лева глоба.

Христо Крушарски говори пред колегите от „БНТ“ като бе категоричен, че в БФС не са прави в решението си да накажат толкова сурово Локомотив. Той сподели, че ще докаже, че решенията във футболния съюз се взимат „под диктовки“.

„Ударите под кръста от БФС трябва да спрат“

„Разбрах го от вас. Чаках да видя това, което очаквах да стане. Не съм предполагал, че ще вземат друго решение. Изпратих няколко снимки на господина, който взема решенията. Той коли и беси във футболния съюз. Изпратих снимки с плезенето, извеждането и хвърлянето на факли близо до нашия вратар. Очаквах този удар под кръста. На г-н Филипов му казах, че идва следващият мач, в който сме гости. Ако мисли и там да прекрати мача, няма да стане. Там ще му скъсаме всички видове мрежи“.

„Ще докажа, че БФС не е прав. Има достатъчно факти. Аз не съм ревльо, а мъжкар и играя мъжки. Ще им докажа, че съм над тях. Ударите под кръста в БФС трябва да спрат. Очаквах, че ще разглеждат всички детайли една седмица. Този господин в БФС е баба Ванга и вижда нещата 50 години напред. На този човек ще му докажа, че не е прав. Той е важна фигура и разбира най-много от правилата и законите в България. Няма да обжалваме, а по-нагоре ще докажем, че сме прави. Ако се окаже, че ние сме виновни, ОК. Ще докажа, че решенията, които се взимат в БФС са под диктовки“, изригна Христо Крушарски.

