ЦСКА с тежък жребий за Купата, Левски се изправя срещу сензацията в турнира

ЦСКА ще се изправи срещу тежък съперник на 1/8-финалите на турнира за Купата на България. Става въпрос за състава на Локомотив София. Това отреди тегленият днес жребий за надпреварата. Двата тима вече се срещнаха веднъж през този сезон в Първа лига. В края на септември двубоят между „червените“ и „железничарите“, които бяха домакин, завърши при резултат 1:1.
ОЩЕ: В България не спряхме да плачем за нови и модерни стадиони, но за пореден път доказахме, че не сме дорасли за тях
Левски ще срещне Витоша Бистрица
Левски пък ще се изправи срещу сензацията в тазгодишното издание на турнира за Купата на България – Витоша Бистрица. Третодивизионният тим достигна до 1/8-финалите в надпреварата, след като в предишния кръг поднесе голямата изненада и отстрани елитния Берое след изпълнение на дузпи. Именно „бистришките тигри“ са единственият отбор на осминафиналите за Купата, който не се състезава в Първа лига.
Лудогорец изтегли сравнително лек съперник
Лудогорец пък изтегли сравнително лек съперник. Шампионите ще се изправят срещу състава на Септември София. Останалите двойки са: Черно море – Арда Кърджали, Добруджа – Ботев Враца, Славия – ЦСКА 1948, Локомотив Пловдив – Монтана и Спартак Варна – Ботев Пловдив. Мачовете от 1/8-финалите на турнира за Купата на България ще се проведат в периода 12-15 декември.
Всички двойки на 1/8-финалите на Купата на България:
Септември София – Лудогорец
Черно море – Арда
Добруджа – Ботев Враца
ЦСКА – Локомотив София
Славия – ФК ЦСКА 1948
Локомотив Пловдив – Монтана
Спартак Варна – Ботев Пловдив
Левски София – Витоша Бистрица
ОЩЕ: Севлиево към ЦСКА: Грандът е голям и на терена, и извън него. Успех, ЦСКА! (ВИДЕО)