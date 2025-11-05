Войната в Украйна:

ЦСКА с тежък жребий за Купата, Левски се изправя срещу сензацията в турнира

ЦСКА ще се изправи срещу тежък съперник на 1/8-финалите на турнира за Купата на България. Става въпрос за състава на Локомотив София. Това отреди тегленият днес жребий за надпреварата. Двата тима вече се срещнаха веднъж през този сезон в Първа лига. В края на септември двубоят между „червените“ и „железничарите“, които бяха домакин, завърши при резултат 1:1. 

Левски ще срещне Витоша Бистрица

Левски пък ще се изправи срещу сензацията в тазгодишното издание на турнира за Купата на България – Витоша Бистрица. Третодивизионният тим достигна до 1/8-финалите в надпреварата, след като в предишния кръг поднесе голямата изненада и отстрани елитния Берое след изпълнение на дузпи. Именно „бистришките тигри“ са единственият отбор на осминафиналите за Купата, който не се състезава в Първа лига.

Лудогорец изтегли сравнително лек съперник

Лудогорец пък изтегли сравнително лек съперник. Шампионите ще се изправят срещу състава на Септември София. Останалите двойки са: Черно море – Арда Кърджали, Добруджа – Ботев Враца, Славия – ЦСКА 1948, Локомотив Пловдив – Монтана и Спартак Варна – Ботев Пловдив. Мачовете от 1/8-финалите на турнира за Купата на България ще се проведат в периода 12-15 декември.

Всички двойки на 1/8-финалите на Купата на България:

Септември София – Лудогорец

Черно море – Арда

Добруджа – Ботев Враца

ЦСКА – Локомотив София

Славия – ФК ЦСКА 1948

Локомотив Пловдив – Монтана

Спартак Варна – Ботев Пловдив

Левски София – Витоша Бистрица

