На „Герена“ се хванаха за главата: Хронична контузия за пореден път удари крило на Левски

Ръководството и треньорския щаб на Левски са се хванали за главата, след като хронична контузия за пореден път е ударила крило на тима. Става въпрос за национала на Мартиника Карл Фабиен. Офанзивният футболист е получил разтежение по време на последната тренировка на отбора преди гостуването на Арда Кърджали. След направените прегледи е станало ясно, че той ще отсъства минимум 20 дни. Това съобщиха колегите от „Мач Телеграф“.

Карл Фабиен е аут за поне 20 дни

Контузията на Карл Фабиен започва да става хронична, тъй като това е четвъртата му подобна травма, откакто пристигна на стадион „Георги Аспарухов“ в края на февруари 2025 година. Това притеснява шефовете на клуба, които инвестираха сериозна сума, за да го привлекат в състава на Хулио Веласкес. Заради контузията Карл Фабиен ще пропусне предстоящото Вечно дерби с ЦСКА, както и двубоя с Монтана, който е насрочен за след паузата за националните отбори.

Крилото така и не може да блесне на "Герена"

Наскоро се заговори, че Карл Фабиен също така има проблем с адаптацията на „Герена“. Причината е, че той така и не може да демонстрира качествата си като до момента има общо 23 мача за Левски във всички турнири, в които е направил едва две асистенции. Шефовете на „сините“ дори обмисляха вариант да пратят крилото на психолог, който да му помогне да излезе от дупката, в която се намира и да оправдае платените за него близо 700 000 хиляди лева.

