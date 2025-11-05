След провалената тристранка: КНСБ не разбира поведението на бизнеса

КНСБ разбират поведението на бизнеса. "Всичко трябва да се случва на масата на диалога, където винаги се е случвало. "Бюджет 2026" не е идеалният, той е бюджет на компромисите, но нали това е идеята на тристранката - властта да ни чуе и да вземе балансирано решение - нещо от нас, нещо от бизнеса". От синдикалната организация се надяват възможно най-бързо Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) да се свика и бюджетната процедура да се задвижи напред през Министерския съвет и да влезе в Народното събрание.

Това заяви главният икономист на КНСБ Любослав Костов на брифинг в Министерския съвет, след като днес не се състоя извънредното заседание на НСТС, тъй като представителите на работодателски организации отказаха да участват в него.

Всеки има позиция

Той посочи, че според Закона за публичните финанси, бюджетната процедура вече е забавена. От КНСБ казаха, че са получили бюджета преди по малко от 48 часа и като отговорен социален партньор са се постарали днес да дойдат на НСТС със становище от трийсет страници, в което са посочили какво харесват и какво не, както и с предложения как да се подобри Законът за държавния бюджет за 2026 г.

"Днес дойдохме с нагласата да ги представим, тъй като винаги сме се държали като отговорен социален партньор и не сме спъвали бюджетната процедура, която и без това се движи доста тромаво през последните години", заяви Любослав Костов.

Според него противопоставянето на едни работещи на други работещи само и само да се обслужи нечий личен интерес, не помага. "Никой няма интерес от това, влизайки в еврозоната и при първия бюджет в евро, да противопоставяме и постоянно да сеем омраза", каза Костов. Той подчерта, че КНСБ никога не е е правил подобно нещо няма и да го прави.

Тодор Капитанов, вицепрезидент на синдиката, заяви, че това, което се случва днес, е изключително нечестно, защото НСТС е мястото, на което всяка страна трябва да изрази своите позиции.

"Ако работодателите и някои експерти имат претенции към бюджета, нека да посочат кой от коалицията искат да вземе съответните решения", заяви Капитанов. Според него не са виновни синдикатите за това, което се случва, защото е много удобно да бъдат обвинявани синдикатите за абсолютно всичко, което се случва в цялата държава относно бюджетната процедура.

Той призова бизнеса да има смелостта и мъжеството да назове проблемите с истинските им имена, а не да обвинява синдикатите, да ги нарича с какви ли не епитети. Капитанов каза, че още по-страшното е да се противопоставят отделните професии, както и държавните служители срещу работещите в реалния сектор, пенсионери срещу полицаи. Няма работещ в тази страна, няма сектор, който да не е виновен за ситуацията в бюджета, така че ако нещо предизвика социално напрежение в момента, то е именно това противопоставяне, което се прави от бизнеса към работещите, заяви вицепрезидентът на КНСБ.