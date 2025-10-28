Ботев Пловдив сгази Спартак Плевен и е първият 1/8-финалист за Купата на България

Отборът на Ботев Пловдив се класира за осминафиналите в турнира за Купата на България по футбол.

В първия мач от програмата на 1/16-финалите „жълто-черните“ се наложиха с 4:0 над втородивизионния Спартак Плевен.

Гостите имаха игрово предимство през целия мач срещу все още доста младия и неопитен състав на домакините и стигнаха безпроблемно до успеха.

Как се разви срещата

✅ Убедителна победа за Ботев срещу Спартак в Плевен! Posted by Botev Plovdiv on Tuesday, October 28, 2025

Още в десетата минута Никола Илиев откри от дузпа, която бе спечелена от Самуел Калу.

В 39-ата минута самият Калу реализира за 2:0. Нигериецът финтира бранител на Спартак в наказателното поле и с диагонален удар бе точен. За Калу това бе първи гол с екипа на „канарчетата“.

През второто полувреме ситуацията на терена не се измени и Ботев продължи да бъде по-добрият тим на терена. В 49-ата минута Никола Солдо вкара за 3:0. Хърватинът бе оставен непокрит на задна греда при едно центриране от фаул и с глава вкара от непосредствена близост.

Крайното 4:0 стана факт в 73-тата минута. Тайлсон излезе сам срещу вратаря на Спартак, не успя да го преодолее при първия си удар, но след това подаде на Димитър Митков, който на празна врата добави още един гол в сметката на пловдивчани.

