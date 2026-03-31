България – Азербайджан: Кога и къде да гледаме евроквалификацията на младежите?

Националният отбор по футбол на България до 21 години приема днес Азербайджан в изключително важен мач от квалификациите за Европейското първенство през 2027-ма, което ще се проведе в Албания и Сърбия. Двубоят е много важен за възпитаниците на селекционера Тодор Янчев, които имат реален шанс да се класират за престижния турнир. Това обаче минава през задължителна победа над днешния съперник.

ОЩЕ: България е на прага на нещо значимо, но Сашо Димитров трябва да спре да прави „сечено“ на Тодор Янчев

България – Азербайджан: Начален час и ТВ

България е в група „В“ на квалификациите за Евро'27, като заема четвъртото място във временното класиране с 10 точки от 6 изиграни мача. Тимовете на Чехия и Шотландия са съответно втори и трети с по 11 пункта. Островитяните обаче са с мач повече спрямо „лъвчетата“ и чехите. Лидер е съставът на Португалия, които има 16 точки в актива си от 6 двубоя. Азербайджан са пети с едва 5 пункта от 6 срещи, а последен е отборът на Гибралтар, който все още няма спечелена точка.

В предишния кръг на евроквалификациите младежкият национален отбор на България победи трудно Гибралтар като гост с минималното 1:0. Азербайджан пък бе пометен от Португалия с 4:0. След днешния двубой срещу азерите на „лъвчетата“ им предстоят мачове с Португалия у дома, Чехия като гост и Шотландия у дома.

В колко часа започва мачът между България и Азербайджан?

Мачът между България и Азербайджан е насрочен за тази вечер. Двубоят ще стартира в 19:00 часа. Срещата ще се проведе на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив. Това ще е и първият домакински мач на младежите на „Колежа“ от далечната 1995 година.

Коя телевизия ще предава двубоя между България и Азербайджан?

Двубоят между България и Азербайджан ще бъде предаван пряко в родния телевизионен ефир. Каналът, който ще излъчва срещата е Диема спорт. Ако нямате възможност да гледате мача, то може да проследите всичко по-интересно случващо се преди, по време и след неговия край в спортната секция на Actualno.com.

ОЩЕ: „Дори и да няма комуникация, Александър Димитров трябва да се усети. От БФС не са му направили забележка“