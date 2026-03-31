Стенли обяви нов „Мач на надеждата“: Събраните средства ще са за онкологията в Бургас, както и за Любо Пенев и Петър Хубчев

Стилиян Петров обяви днес на пресконференция ново издание на благотворителната инициатива „Мач на надеждата“. Този път събитието ще бъде в Бургас и ще се проведе на 6 юни, а каузата остава непроменена - събиране на средства в подкрепа на хора, които водят тежка битка с онкологични заболявания. Сред тях са и Любослав Пенев и Петър Хубчев.

На днешния брифинг в морския град участие взеха още кметът Димитър Николов, треньорът Димитър Димитров-Херо и бившият национал Стойко Сакалиев.

Редица български и световни звезди ще се включат в двубоя

„Днес официално искам да обявя „Мача на надеждата“, който ще се състои в Бургас на 6 юни на стадион „Лазур“. Фондация „Стилиян Петров“ винаги е имала за цел да подпомага хора в нужда. Една голяма благодарност за Община Бургас и кмета г-н Николов, който пое ангажимента и отговорността да бъде част от това събитие. Благодарност за това, че отделя време това събитие да бъде нещо лично и да бъде гордост за Бургас. Благодаря на всички спонсори и партньори, които ще бъдат част от тази кауза. Футболът е не само игра. „Мачът на надеждата“ е повече от футбол. Нещо, което за мен е голяма гордост. Знам колко е важна подкрепата за всички хора, които се борят с онкологични заболявания. Мачът ще бъде съставен от два състава - български звезди и звезди от световния футбол. Ще бъдат допълнени от актьори и артисти от България и чужбина. Искаме да направим нещо по-различно. На 6 юни стадион „Лазур“ ще бъде в перфектно състояние. Билетите вече са в продажба. Надявам се, че ще направим един невероятен празник за Бургас. Знам, че стадионът ще бъде пълен", започна Стенли и продължи с подробности за разпределението на средствата, събрани от двубоя:

„Част от събраните средства ще бъдат дарени за онкологията в Бургас. Както и за Любослав Пенев, Петър Хубчев и други пациенти, които имат нужда. Така, както винаги сме ги подкрепяли, и ще продължаваме да подкрепяме. Знаем колко е важна тази битка. Искаме да помагаме, трябва да бъдем обединени. Понякога всеки един от нас иска да забрави това, през което е преминал, но за съжаление не може да го забрави. Затова ставаме съпричастни с пътя и проблемите на тези, които се борят в момента“.

„Участниците ще бъдат съотборници, с които съм играл в предишни клубове. Също така бивши футболисти, срещу които съм играл. Идоли и бивши мои съотборници, с които сме делили терените. Всеки един от тях откликна, без дори да се замисля. Един такъв мач иска да покаже, че България също може да организира такива събития. След миналия „Мач на надеждата“ всички останаха очаровани от гостоприемството на България. Всеки един си дава времето изцяло, без заплащане, което е важно да се знае. Всеки идва за каузата и да промотира България“, каза още той.

„Идеята започна още от миналото лято. Проведе се футболен турнир под патронажа на Фондация „Стилиян Петров“, който събра 21 000 лева, които се дариха за онкологията в Бургас. Тогава започнахме да мислим за нещо по-мащабно. Екипът работи денонощно за това, което трябва да се свърши. Бургас е футболен град. Бургас има футболен туризъм - море, плажове и гостоприемство. Повечето съсредоточават в София, но да не забравяме, че България е гостоприемна. „Мачът на надеждата“ ще продължи в Бургас, след някоя друга година ще е на друго място. Каузата е от голямо значение за хората, които имат нужда“, добави бившият национал.

