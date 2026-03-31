България е на прага на нещо значимо, но Сашо Димитров трябва да спре да прави „сечено“ на Тодор Янчев

Мъжкият национален отбор по футбол на България прекара последните близо десетина дни в столицата на Индонезия – Джакарта. „Лъвовете“ взеха участие в международния приятелски турнир FIFA Series. Съперниците пък бяха непретенциозни – тимът на Соломоновите острови, както и представителният състав на домакините. В първия си двубой момчетата на Александър Димитров буквално прегазиха Соломоновите острови с 10:2. Втората среща с Индонезия, която бе и символичен финал на надпреварата, завърши при резултат 1:0 за България. Отборът ни дори вдигна и трофей – пред погледа на президента на БФС Георги Иванов, който собственоръчно награди победителите и загубилите.

Така приключи и воаяжът на България из онази далечна част на света. Много хора ще си кажат: „Какво толкова? Получили са покана, играли са, спечелили са. Нищо толкова страшно не се е случило“. Да, но не са прави. Именно случилото се около тръгването и пътуването до Индонезия, показа нагледно защо българският футбол е на това дередже.

Сбърканата селекция на мъжкия отбор

Преди заминаването за Джакарта селекционерът на България Александър Димитров обяви своите избраници за турнето. Сред тях личаха имената на футболисти като Илия Груев, Лукас Петков и Кристиан Димитров. Дни преди пътуването се случи „немислимото“. О, Боже, та те и тримата отказаха повиквателните! Петков и Груев изтъкнаха лични причини, докато защитникът на Левски „получи“ травма точно в самия край на мача с Черно море и отпадна от сметките на националния наставник.

Селекционерът, може би разбрал грешката си, реши да не вика заместници на Груев и Петков, но пък дръпна при мъжете младежкия национал Теодор Иванов. Хубаво, нека защитникът на ЦСКА трупа опит в представителния ни тим, но защо точно в мачове, в които спокойно можеше да изпратим играчи, които по-рядко получават възможност да носят националната фланелка – пък били и те от Втора лига. Вместо това Александър Димитров реши да „показва мускули“ и викна Теодор Иванов, Кристиян Балов и още няколко момчета, които се състезават предимно при младежите. И тук е големият проблем.

Младежите се борят за място на Евро'27, но явно турнирът в Индонезия е по-важен

Младежкият национален отбор на България води здрава битка за класиране на Европейското първенство до 21 години, което ще се проведе през 2027-ма в Албания и Сърбия. Ясно е, че част от тези футболисти, които в момента се подвизават в тима, ще са възрастни, за да участват в надпреварата, но поне ще са се класирали.

А какво стана? Оказа се, че Александър Димитров, къде съзнателно, къде без да иска, прави „сечено“ на своя колега Тодор Янчев, който е начело на младежите. Селекционерът на мъжете вика част от най-добрите „лъвчета“, като по този начин поставя под въпрос представянето на „малките“ в битката им за Евро'27.

„Тука е така“

Ясно е, че Димитров иска да се презастрахова, че България няма да претърпи някое фиаско в Индонезия и да се наложи той да напусне поста си. Но на каква цена? Да провалим кампанията на Янчев и неговите възпитаници, които имат шанс за голямо първенство?! Има ли логика? Според мен – не!

И за пореден път си пролича - „Тука е така“. Всеки дърпа чергата към себе си. Без да го е еня за общата цел, за общото благо. Защото, ако младежите бяха паднали от Гибралтар в мача си онзи ден, всичко за тях приключваше. Приключваше, за да може Сашо Димитров да запази поста си. Приключваше, защото селекционерът на мъжете бе решил да викне част от най-добрите играчи от отбора до 21 години, за да пътуват над 20 000 километра за общо 30 часа и да участват в приятелски турнир срещу Индонезия и полупрофесионалния отбор на симпатягите от Соломоновите острови.

Малките „лъвчета“ са бъдещето на българския футбол

Днес младежкият национален отбор на България се изправя срещу Азербайджан. Пореден много важен мач на тима в борбата му за място на Евро'27. Всички стискаме палци на момчетата на Тодор Янчев. Нови три точки ще ги приближат към голямата цел. Дано да успеят да ги вземат и без част от най-качествените си играчи.

А за Александър Димитров – надявам се повече да не прави подобни неща. Не за друго, а за да върви българският футбол напред. Защото именно младежите са бъдещето. Поне ако искаме в следващите години да гоним нещо, а не само да пътуваме като екскурзианти до далечни и екзотични дестинации, за да бием на футбол хора, които дори не си падат по този спорт. И да показваме мускули, че сме разгромили Соломоновите острови с 10:2!

Автор: Бойко Димитров

