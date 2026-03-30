„Дори и да няма комуникация, Александър Димитров трябва да се усети. От БФС не са му направили забележка“

30 март 2026, 15:50 часа 435 прочитания 0 коментара

Александър Димитров сам трябваше да се усети, че мачовете на младежкия национален отбор на България са от изключителна важност и не трябва да вика младежите за мачовете на мъжете. Това смята спортният журналист на Actualno.com Николай Илиев, който подчерта, че в момента за състава на България до 21 години е много по-важно да се състезава със звездите си, защото предстоящият квалификационен мач срещу Азербайджан за Европейското първенство за младежи е много важен.

„Димитров трябва да се сети, че тези два мача са ни най-важни“

Водещият на предаването „Точно попадение“ Бойко Димитров предположи, че може да има липса на комуникация между селекционера на мъжете Александър Димитров и този на младежите – Тодор Янчев, и затова Димитров да е повикал звездите на България до 21 години в състава на представителния отбор. Николай Илиев му отговори със следното: „Дори и да няма никаква комуникация, Сашо Димитров трябва да се сети, че тези два мача са ни най-важни. Понеже това са съперниците – Азербайджан и Гибралтар, които са под нас и ние трябва да бием. И там е шансът да вземем два пъти по три точки и да се издигнем в класирането.

Национален отбор по футбол

„Тук трябва да се подсигурим“

Защото след това, както каза Янко, идват директните мачове срещу тримата над нас (Шотландия, Чехия и Португалия), където вече ще ни е трудно. Така че тук трябва да се подсигурим. Да, той може да е взел звездите – и Теодор Иванов, и (Кристиян) Балов, и всички от младежкия национален отбор с оглед на това, че са по-лесни тези мачове и могат да се вземат точките и без тях. Обаче 1:0 срещу Гибралтар не е изобщо сигурен резултат. Срещу Азербайджан първият мач завърши 1:1. Да, беше там, беше в Баку, обаче те и тук може да ни изненадат. И ние ако не вземем точките, които са ни жизненоважни, срещу Азербайджан, после чудеса от храброст трябва да правим срещу другите“. А какво беше мнението на колегите на Николай Янко Станчев и Бойко Димитров за състава на Александър Димитров, гледайте във видеото:

Николай Илиев Отговорен редактор
Национален отбор по футбол Александър Димитров
