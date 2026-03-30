„Дори и да няма комуникация, Александър Димитров трябва да се усети. От БФС не са му направили забележка“

Александър Димитров сам трябваше да се усети, че мачовете на младежкия национален отбор на България са от изключителна важност и не трябва да вика младежите за мачовете на мъжете. Това смята спортният журналист на Actualno.com Николай Илиев, който подчерта, че в момента за състава на България до 21 години е много по-важно да се състезава със звездите си, защото предстоящият квалификационен мач срещу Азербайджан за Европейското първенство за младежи е много важен.

„Димитров трябва да се сети, че тези два мача са ни най-важни"

Водещият на предаването „Точно попадение“ Бойко Димитров предположи, че може да има липса на комуникация между селекционера на мъжете Александър Димитров и този на младежите – Тодор Янчев, и затова Димитров да е повикал звездите на България до 21 години в състава на представителния отбор. Николай Илиев му отговори със следното: „Дори и да няма никаква комуникация, Сашо Димитров трябва да се сети, че тези два мача са ни най-важни. Понеже това са съперниците – Азербайджан и Гибралтар, които са под нас и ние трябва да бием. И там е шансът да вземем два пъти по три точки и да се издигнем в класирането.

„Тук трябва да се подсигурим“

Защото след това, както каза Янко, идват директните мачове срещу тримата над нас (Шотландия, Чехия и Португалия), където вече ще ни е трудно. Така че тук трябва да се подсигурим. Да, той може да е взел звездите – и Теодор Иванов, и (Кристиян) Балов, и всички от младежкия национален отбор с оглед на това, че са по-лесни тези мачове и могат да се вземат точките и без тях. Обаче 1:0 срещу Гибралтар не е изобщо сигурен резултат. Срещу Азербайджан първият мач завърши 1:1. Да, беше там, беше в Баку, обаче те и тук може да ни изненадат. И ние ако не вземем точките, които са ни жизненоважни, срещу Азербайджан, после чудеса от храброст трябва да правим срещу другите“. А какво беше мнението на колегите на Николай Янко Станчев и Бойко Димитров за състава на Александър Димитров, гледайте във видеото:

