Лайфстайл:

Легендите никога не умират: Краси Балъков прие тежко кончината на своя пример, учител и приятел Боби Михайлов

31 март 2026, 12:32 часа 402 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Легендите никога не умират, гласи клишето, което е по-валидно отвсякога за големия Борислав Михайлов! Най-великият вратар в историята на българския футбол загина на 63-годишна възраст, но никога няма да бъде забравен. Това послание отправи друга голяма легенда на българския футбол - Красимир Балъков. Той прие тежко новината, че Михайлов вече не е сред живите, но и отбеляза, че това е човек, който оставя следа завинаги.

Краси Балъков се сбогува с Боби Михайлов

Тежко е да приема, че вече го няма. Днес загубихме човек, който остави следа. Боби не беше просто име. Беше присъствие. Сила. Пример. Учител. За мен той беше повече от колега – беше приятел. От онези, които не се срещат често. С когото сме споделяли успехи, идеи, трудности. Почивай в мир, Боби. Няма да те забравим", написа в социалните мрежи Красимир Балъков, който преди дни отбеляза 60-годишен юбилей.

Красимир Балъков и Борислав Михайлов

Борислав Михайлов и Красимир Балъков бяха част от Пеневата чета, която изведе България до историческото четвърто място в света по време на Световното първенство по футбол в САЩ през 1994 година. Двамата имаха основна заслуга за бронзовите медали - заедно с Христо Стоичков, който също преживя тежко загубата на Боби Михайлов.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Публикувахте от Krassimir Balakov в Вторник, 31 март 2026 г.
Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Красимир Балъков Борислав Михайлов
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес