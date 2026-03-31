Италия отказа на САЩ достъп до военна база в Сицилия

31 март 2026, 12:25 часа 372 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Италия е отказала на САЩ разрешение да използват военната база "Сигонела" на остров Сицилия. Това е станало преди няколко дни, съобщи вестник "Кориере дела сера", цитиран от БТА. Решението е било на министъра на отбраната на Италия Гуидо Крозето. То е било взето, след като плановете за полет на няколко американски самолета, включващи кацане в "Сигонела", последвано от отпътуване оттам за Близкия изток, са изтекли в общественото пространство.

ОЩЕ: Италия и Франция с остри реакции към Израел заради спряна служба в Йерусалим

САЩ не са поискали предварително разрешение от Рим техни самолети да кацат в базата. Плановете за полет на американските самолети са били съобщени на властите в Италия, едва след като самолетите вече са пътували към базата. Последващи проверки са показали, че не става дума за обикновени логистични полети и съответно те не попадат в обхвата на споразуменията между САЩ и Италия относно начина на използване от американците на базите на италианска територия.

От началото на войната в Близкия изток италианският премиер Джорджа Мелони заяви, че базите ще бъдат използвани само съгласно договорените споразумения. Крозето също заяви подобно нещо. И двамата казаха, че всяко по-различно използване на базите ще изисква разрешение от парламента на Италия.

ОЩЕ: След иранска атака Италия изтегля войниците си от Ирак

Според други италиански медии, става дума за отказан достъп на американски бомбардировачи да кацат в "Сигонела".

Виолета Иванова Отговорен редактор
Италия САЩ Сицилия Военна база война Иран
