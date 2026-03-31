Легендарни футболисти взимат участие в новия "Мач на надеждата"

31 март 2026, 12:02 часа 392 прочитания 0 коментара
Снимка: Yulian Todorov / LAP.bg
Първите имена, които ще вземат участие в благотворителния "Мач на надеждата" на  6 юни в Бургас, вече са ясни и обещават сериозен интерес към събитието. Сред българските представители има имена, оставили трайна следа във футбола - Димитър Бербатов, Красимир Балъков и Златко Янков ще облекат екипа на родния тим. 

От другата страна също няма да липсва класа. В състава на международния отбор ще видим бившия английски национал Джо Харт, познат с изявите си за Манчестър Сити, както и ексбранителя на Манчестър Юнайтед Уес Браун. Към тях се присъединява и Якубу Айегбени - нападател с богата визитка от Висшата лига и националния отбор на Нигерия. 

Треньорският щаб на българския състав също включва добре познати имена. Отборът ще бъде воден от Димитър Димитров-Херо, заедно с Неделчо Матушев и Любомир Шейтанов. 

Събитието има силно емоционален заряд, а очакванията са стадионът да се изпълни, а инициативата да обедини футболната общност.

"Знам какво е страхът, знам какво е надеждата и неизвестността за утрешния ден. Призовавам бургазлии да покажем големите си сърца и че сме хора, които помагат и обединяват заради болките на хората. Нека напълним стадиона и да подкрепим хората, които имат нужда. Именно благодарение на подкрепата имам възможността да стоя пред вас днес", каза Димитров, който присъства на официалната пресконференция.

Кристин Попова Отговорен редактор
Красимир Балъков Димитър Бербатов Стилиян Петров Димитър Димитров - Херо Джо Харт Златко Янков Неделчо Матушев Любомир Шейтанов "Мач на надеждата"
