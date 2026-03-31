Легендарни футболисти взимат участие в новия "Мач на надеждата"

Първите имена, които ще вземат участие в благотворителния "Мач на надеждата" на 6 юни в Бургас, вече са ясни и обещават сериозен интерес към събитието. Сред българските представители има имена, оставили трайна следа във футбола - Димитър Бербатов, Красимир Балъков и Златко Янков ще облекат екипа на родния тим.

Станаха ясни първите потвърили участници във втория "Мач на надеждата"

От другата страна също няма да липсва класа. В състава на международния отбор ще видим бившия английски национал Джо Харт, познат с изявите си за Манчестър Сити, както и ексбранителя на Манчестър Юнайтед Уес Браун. Към тях се присъединява и Якубу Айегбени - нападател с богата визитка от Висшата лига и националния отбор на Нигерия.

Треньорският щаб на българския състав също включва добре познати имена. Отборът ще бъде воден от Димитър Димитров-Херо, заедно с Неделчо Матушев и Любомир Шейтанов.

Събитието има силно емоционален заряд, а очакванията са стадионът да се изпълни, а инициативата да обедини футболната общност.

"Знам какво е страхът, знам какво е надеждата и неизвестността за утрешния ден. Призовавам бургазлии да покажем големите си сърца и че сме хора, които помагат и обединяват заради болките на хората. Нека напълним стадиона и да подкрепим хората, които имат нужда. Именно благодарение на подкрепата имам възможността да стоя пред вас днес", каза Димитров, който присъства на официалната пресконференция.

