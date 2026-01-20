България ще мери сили с участници на Мондиал'26

Националният отбор по футбол на България ще изиграе няколко много престижни контроли през лятото. Това разкри селекционерът на „лъвовете“ Александър Димитров. Той отказа да назове имената на съперниците, тъй като все още се водят преговори, но е ясно, че сред тях ще има участници на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада. Въпросните проверки ще се състоят през месец юни – точно преди началото на Мондиала.

Александър Димитров говори пред медиите в Анталия като коментира предстоящото участие на България на турнира „FIFA Series 2026“, в който тимът ни ще се изправи срещу Индонезия, Соломоновите острови и Сейнт Китс и Невис. Той също така бе върнат към темата със Светослав Вуцов, който наскоро напусна националния отбор заради скандал с човек от щаба на Димитров.

Какво обясни Александър Димитров

„ФИФА потвърди, че ние ще участваме на турнира в Индонезия. Това е второ издание, той се разраства и ще ни даде възможност да се срещнем с друг футбол. Отбори от други континенти и манталитет. Това ще ни помогне в комуникационна гледна точка. Аз съм прекарал едни прекрасни три години в Иноднезия. Там футболът е религия. На тренировки идват по 5000 човека. Инвестират страшно много във футбола. Целта им е да се класира за световно първенство през 2030 година. Искат и да организират Мондиал 34 или 38 година. Селекционер е Патрик Клуиверт, методист пък е един холандски специалист“.

„Вярно е, че пътуването ще е тежко, но виждаме, че дори например мачове за Купата на държави се провеждат в Азия. Ние сме в добра комуникация с клубовете. По предварителни планове ще съхраним най-опитните играчи и ще дадем шанс на млади състезатели. Може да има и дебютанти. 3-4 човека смятаме да съхраним. Всичко е възможно. Идеята ни е опитните играчи да бъдат запазени в разгара на техните шампионати“.

„Относно Светослав Вуцов темата отдавна е изчерпана. Ние сме приели неговото решение за националния отбор. Уважаваме решението му и не можем да бъдем зависими от един човек. Надявам се с трансферите си Мартин Георгиев и Росен Божинов да бъде добра крачка за тях. Много е важно да задържат нивото и да играят. Ако не играят, това няма да повиши нивото им. Затова се надявам да спечелят титулярно място, за да са полезни и за националния отбор“.

„През юни месец ще играем с по-силни отбори. Дори с участници на световно първенство. Не мога да разкрия точно срещу кого, водят се преговори. Предстои и жребий за Лигата на нациите и след тях може да има повече яснота и окончателни решения. Интригата в първенството би трябвало да повиши качествата на нашите играчи. Това трябва да с пренесе и за националния отбор. Ние трябва да вървим в една посока и да вървим във възходяща градация. Не сме в позиция да се шегуваме с никого и трябва да работим отговорно. Защото от много шеги и закачки стигнахме до момент, в който на никого не му харесва нивото на националния отбор. Целим се да изградим боеспособен отбор и да постигаме положителни резултати“, каза селекционерът на България.

