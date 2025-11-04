Любопитно:

Чуждестранни скаути идват на Вечното дерби – ще гледат двама от ЦСКА

04 ноември 2025, 13:34 часа 317 прочитания 0 коментара
Чуждестранни скаути ще пристигнат тези дни у нас, за да гледат на живо Вечното дерби на българския футбол между Левски и ЦСКА. Те ще следят зорко изявите на двама от водещите играчи на „армейците“. Става въпрос за централния защитник Лумбард Делова, както и за дефанзивния халф Джеймс Ето'о. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“. Именно косовският национал и камерунския полузащитник са едни от най-конвертируемите състезатели на „червените“.

Скаутите ще гледат Делова и Ето'о 

Към Лумбард Делова и Джеймс Ето'о отдавна има сериозен интерес от клубове от други държави. Бранителят бе близо до трансфер по време на летния трансферен прозорец, но до сделка така и не се стигна. Африканският полузащитник също се представя на високо ниво в последните седмици. Възможно е те да бъдат продадени през зимата, а „армейците“ да приберат нелоши пари за правата им.

Дуото е готово да опита късмета си зад граница 

В договора на Делова с ЦСКА има откупна клауза, която е на стойност 900 хиляди евро. Същото важи и за контракта на Ето'о, въпреки че там сумата е двойно по-висока – около 2 милиона евро. Двамата пък са готови да опитат късмета си зад граница като преминат в по-силно първенство от българското. Възможно е скаутите да гледат и други участници във Вечното дерби. Двубоят между „сини“ и „червени“ е насрочен за 8 ноември, събота от 15:00 часа и ще се проведе на Националния стадион „Васил Левски“ в София.

ОЩЕ: Поверяват сблъсъка Левски - ЦСКА на млад съдия, който никога не е свирил във Вечното дерби

Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
ЦСКА Вечното дерби Левски Първа лига Лумбард Делова Джеймс Ето
