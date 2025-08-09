ЦСКА – Черно море: Кога и къде да гледаме двубоя от 4-ия кръг на Първа лига?

ЦСКА приема днес Черно море в мач от 4-ия кръг на родната Първа лига. Двубоят е от изключителна важност за „армейците“, които стартираха сезона по ужасяващ начин и все още нямат победа в българския елит под ръководството на Душан Керкез. Варненци пък се представят на познатото добро ниво и в момента заемат третото място във временното класиране със 7 точки.

ЦСКА – Черно море: Начален час и ТВ

В последния си мач в първенството ЦСКА допусна загуба като гост на Локомотив Пловдив. Двубоят на „Лаута“ завърши при резултат 1:0 за домакините като победното попадение падна малко преди края на редовното време на срещата.

Черно море пък разгроми Берое в последния си мач в Първа лига. Варненци тотално обезличиха съперника си и логично се поздравиха с успеха с 4:0. В герой за тима на Илиан Илиев се превърна Николай Златев, който реализира хеттрик във вратата на заралии.

В колко часа започва мачът между ЦСКА и Черно море?

Мачът между ЦСКА и Черно море е първи в днешната програма на Първа лига. Двубоят ще стартира в 19:00 часа. Срещата ще се проведе на Националния стадион „Васил Левски“, където „червените“ домакинстват докато тече реконструкцията на „Българска армия“.

Коя телевизия ще предава двубоя между ЦСКА и Черно море?

Срещата между ЦСКА и Черно море ще бъде предавана пряко в родния телевизионен ефир. Каналът, който ще излъчва двубоя е Диема спорт. Ако нямате възможност да гледате мача, то може да проследите всичко по-интересно преди, по време и след неговия край в спортната секция на Actualno.com.

