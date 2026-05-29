Огромна крачка към мечтата: Левски получи зелена светлина за “Герена“

29 май 2026, 11:41 часа 271 прочитания 0 коментара

С новото ръководство на Левски в лицето на бизнесмена Атанас Бостанджиев, за “синята“ общност дойдоха не просто нови надежди и мечти, а обещания и гаранции за прогрес. През годините много заможни хора предложиха много оферти и варианти за нещо много ценно за Левски, а именно стадион “Георги Аспарухов“. Новото ръководство явно е било правилният избор, тъй като “сините“ вече получиха виза от Столична община за построяването на нов стадион.

Левски получи виза за проектиране

Една от основните цели пред новото ръководство е да бъде построен нов модерен стадион “Георги Аспарухов“ на мястото на стария. Така Левски не просто ще бъде конкурентен на тема съоръжение с вечния съперник ЦСКА, а и ще има възможността да покрие дадени изисквания на УЕФА и да приема големи европейски мачове на “Герена“. От клуба вече направиха огромна стъпка към голямата мечта, след като получиха виза за проектиране от Столична община.

Стадион "Георги Аспарухов"

Визата не означава старт на строежа на новия стадион

Документът е с дата 27 май на основания чл. 140, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). Самата виза е публикувана на сайта на Столична община от Направление “Архитектура и градоустройство“. Тя дава възможност на проекта да премине към следващия етап. Визата определя още рамката за проектиране на обновения стадион, прилежащата инфраструктура и зоните за обслужване. Важно е да се отбележи, че издаването на виза не означава старт на строителните дейности на стадион “Георги Аспарухов“. Трябва да бъде изготвен инвестиционен проект, да бъде полужено разрешение за строеж и чак тогава може да започне строежа на новото съоръжение.

Николай Илиев
