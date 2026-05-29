Ново предизвикателство: Бивш капитан на ЦСКА поема единствения новак в родния елит

След като Янтра Габрово загуби баража за влизане в Първа лига от Септември София с 1:2, Дунав Русе остана единственият отбор, който ще бъде нов в елита през следващия сезон. “Драконите“ завършиха първи във Втора лига и така си спечелиха директна промоция. Но техният треньор Георги Чиликов не успя да се споразумее за нов договор с ръководството и се раздели с клуба. Според колегите от “Мач Телеграф“ бившият капитан на ЦСКА и треньор на дубъла на “армейците“ Валентин Илиев ще поеме Дунав Русе.

Дунав Русе спечели битката за директна промоция във Втора лига, като завърши сезона на първата позиция с 69 точки от 32 мача. Един от големите герои за “драконите“ в пътя им обратно към елита беше треньорът Георги Чиликов, но той не се разбра с ръководството за нов договор и напусна клуба. Според източниците неговото място ще заеме бившият капитан на ЦСКА и треньор на дубъла Валентин Илиев.

Илиев свърши добра работа в дубъла на ЦСКА

Валентин Илиев също направи добър сезон начело на дубъла на ЦСКА. Главно с млади момчето в отбора, бившият капитан на “армейците“ завърши на пето място във Втора лига. Именно работата на Илиев във втория отбор е спечелила доверието на ръководството на Дунав Русе. Така Първа лига ще има още един млад български треньор от следващия сезон.

