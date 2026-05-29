Официално: ЦСКА обяви раздяла с двама български национали

29 май 2026, 11:48 часа 318 прочитания 0 коментара

ЦСКА направи добър сезон, като в края дойде и най-голямата награда. “Армейците“ спечелиха Купата на България, с което освен трофея си осигури и място в предварителните квалификационни кръгове на Лига Европа. “Червените“ ще трябва да направят сериозна лятна селекция, но също така в клуба се налагат и да се разделят с някои футболисти. ЦСКА обяви официално, че се разделя с Илиан Илиев-младши и Иван Турицов.

ЦСКА: “Договорите на двамата футболисти изтичат“

Ето какво написаха от ЦСКА: “ЦСКА се разделя с Иван Турицов и Илиан Илиев. Договорите на двамата футболисти от първия състав на „армейците“ изтичат и няма да бъдат подновени. Иван Турицов бе част от първия ни отбор от 2019 г. и оттогава записа 222 мача и отбеляза 7 попадения във всички турнири. Двукратен носител на Купата на България през сезони 2020/2021 и 2025/2026 г.

“Турицов и Илиев винаги ще бъдат част от голямото "армейско" семейство“

Илиан Илиев се присъедини към ЦСКА през лятото на 2024 г. и записа 60 мача и 5 гола във всички надпревари, печелейки Купата на България през 2026 г. ЦСКА изказва искрена благодарност за професионализма, всеотдайността и усилията на двамата с червената фланелка. Макар и да напускат отбора, Турицов и Илиев винаги ще бъдат част от голямото „армейско“ семейство заради своя принос към клубната кауза. Желаем им успех и вдъхновение в бъдещите предизвикателства!“

Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
