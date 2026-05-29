Рокада по върховете: ЦСКА 1948 се раздели с изпълнителния си директор

ЦСКА 1948 официално обяви раздялата със своя изпълнителен директор Стефан Сотиров. Новината бележи края на дълъг период, в който той заемаше различни ключови позиции и бе сред важните фигури в развитието на клуба. Решението за оттеглянето му е взето по собствено желание, съобщиха от ръководството на отбора. В официалната си позиция от ЦСКА 1948 изразиха благодарност към Сотиров за неговата отдаденост, професионализъм и приноса му към развитието на клуба.

Клубът изпрати Сотиров с топли думи и признание за успехите

"ФК ЦСКА 1948 изказва своята искрена благодарност към Стефан Сотиров, който по собствено желание се оттегля от заеманите от него ръководни позиции в клубната структура.

През юни 2017 г. Стефан Сотиров е избран единодушно от феновете за член на Управителния съвет на клуба, като впоследствие неколкократно е преизбиран.

От януари 2021 г. е ръководител на нашата Детско-юношеска школа, на която позиция остава до септември 2024 г., когато отново единодушно е избран за Изпълнителен директор и Председател на Управителния съвет, поемайки отговорността за цялостното управление на организацията.

Благодарим за всеотдайността, професионализма, подкрепата и приноса му към клуба през всички тези години!

Пожелаваме му много здраве, щастие и успехи във всички бъдещи начинания", написаха от клуба.

