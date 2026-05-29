Революция в Славия: “белите“ разкараха двама, но се подсилиха със свой юноша и бивш на ЦСКА

Славия преживя големи трусове в края на сезона, като това предизвика допълнително недоволство от страна на феновете към ръководството. Най-много призиви за оставка имаше към президента на “белите“ Венцеслав Стефанов. За да преследват по-добро представяне през следващия сезон и да върнат доверието на феновете, от Славия започнаха с ранната селекция рано. Те вече обявиха раздялата с Лука Иванов и Любомир Костов, а според колегите от “Мач Телеграф“ ще привлекат Димитър Буров и Йоан Бауренски.

Лука Иванов и Любомир Костов напускат Славия

От Славия официално обявиха с публикация на техния сайт, че се разделят със защитника Лука Иванов и нападателя Любомир Костов: “Славия се раздели с Лука Иванов и Любомир Костов. Договорите на двамата с клуба бяха прекратени по взаимно съгласие. 22-годишният защитник Иванов има 9 мача и 1 гол за „белите“, докато нападателят Костов, който е на 20 години, изигра 6 двубоя с екипа на Славия. ПФК Славия благодари на Костов и Иванов за работата в отбора и им пожелава успехи занапред“.

Славия взима Димитър Буров и Йоан Бауренски

Според източниците, “белите“ изобщо не са се бавили и веднага са намерили първите си две нови попълнения. Става въпрос за капитана на изпадналия от елита Монтана – левия бек Димитър Буров и един от основните футболисти на спасилия се на бараж Септември София – Йоан Бауренски. Буров е юноша за Славия и започна професионалната си кариера именно при “белите“. За него се твърди, че със сигурност ще пристигне на стадион “Александър Шаламанов“. А Бауренски е бивш играч на ЦСКА, като неговият трансфер не е на 100% завършен.

