Спорт:

Революция в Славия: “белите“ разкараха двама, но се подсилиха със свой юноша и бивш на ЦСКА

29 май 2026, 11:20 часа 501 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Революция в Славия: “белите“ разкараха двама, но се подсилиха със свой юноша и бивш на ЦСКА

Славия преживя големи трусове в края на сезона, като това предизвика допълнително недоволство от страна на феновете към ръководството. Най-много призиви за оставка имаше към президента на “белите“ Венцеслав Стефанов. За да преследват по-добро представяне през следващия сезон и да върнат доверието на феновете, от Славия започнаха с ранната селекция рано. Те вече обявиха раздялата с Лука Иванов и Любомир Костов, а според колегите от “Мач Телеграф“ ще привлекат Димитър Буров и Йоан Бауренски.

Лука Иванов и Любомир Костов напускат Славия

От Славия официално обявиха с публикация на техния сайт, че се разделят със защитника Лука Иванов и нападателя Любомир Костов: “Славия се раздели с Лука Иванов и Любомир Костов. Договорите на двамата с клуба бяха прекратени по взаимно съгласие. 22-годишният защитник Иванов има 9 мача и 1 гол за „белите“, докато нападателят Костов, който е на 20 години, изигра 6 двубоя с екипа на Славия. ПФК Славия благодари на Костов и Иванов за работата в отбора и им пожелава успехи занапред“.

Още: Венци Стефанов за Васил Терзиев: Вятър го вее на бял кон! Държавата трябва да помогне на Славия!

Йоан Бауренски

Славия взима Димитър Буров и Йоан Бауренски

Според източниците, “белите“ изобщо не са се бавили и веднага са намерили първите си две нови попълнения. Става въпрос за капитана на изпадналия от елита Монтана – левия бек Димитър Буров и един от основните футболисти на спасилия се на бараж Септември София – Йоан Бауренски. Буров е юноша за Славия и започна професионалната си кариера именно при “белите“. За него се твърди, че със сигурност ще пристигне на стадион “Александър Шаламанов“. А Бауренски е бивш играч на ЦСКА, като неговият трансфер не е на 100% завършен.

Още: Венци Стефанов: Румен Радев е топ попадение! Рано или късно България ще издигне паметник на Тодор Живков!

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Славия Димитър Буров Любомир Костов Йоан Бауренски
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес