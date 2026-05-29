За заместник на Макун: Левски набеляза национал на Мадагаскар

29 май 2026, 12:31 часа 610 прочитания 0 коментара

Ръководството на Левски е набелязало национал на Мадагаскар за евентуален заместник на Кристиан Макун. Както е известно, централният бранител е един от най-стабилните играчи в състава на Хулио Веласкес, като с добрите си изяви привлече погледите на редица отбори от чужбина. В последните седмици дори се появиха информации, че венецуелецът се е договорил с турския Трабзонспор и трансферът му е сигурен.

Сандро Тремуле отговаря на профила, който търсят в Левски

Поради тази причина в Левски усилено търсят нов централен защитник, който да заеме мястото на Макун. „Сините“ шефове държат той да играе с ляв крак – нещо, което не се среща толкова често в света на футбола. Именно на този профил отговаря националът на Мадагаскар Сандро Тремуле, който е попаднал в полезрението на българския гранд. Това съобщиха изданията „Аfricasoccer“ и „Transferfeed“. Интерес към него има още от страна на Рапид Виена и Олимпия Любляна.

Защитникът е оценен на 250 000 евро

Сандро Тремуле е на 26 години като в момента е част от сръбския Радник Сурдулица, където премина през лятото на 2025-та. През този сезон 191-сантиметровият централен защитник има на сметката си общо 31 мача за тима във всички турнири, в които се е отчел с едно попадение. Бранителят е обвързан с Радник до лятото на 2027 година, а според авторитетния портал „Transfermarkt“ цената му е 250 хиляди евро. За националния отбор на Мадагаскар Тремуле има 9 двубоя.

Бойко Димитров Редактор
