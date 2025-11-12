ЦСКА иска да си върне любимец на Сектор Г, който бе неуважително изгонен от "Армията"

Любопитно:

Българският футболен гранд ЦСКА има интерес да си върне бившия вратар Димитър Евтимов, твърди "Тема Спорт". Стражът бе собственост на "червените" в продължение на 5 години - до това лято, когато на Евтимов му бе съобщено по имейл, че вече не е част от отбора. Именно заради начина, по който се разделиха, Евтимов остана обиден на тогавашното ръководство на ЦСКА. Той обаче не крие, че ЦСКА е отборът на сърцето му и е сред любимците на Сектор Г.

Причината ЦСКА да се оглежда за нов вратар е това, че Густаво Бусато се намира в последната година от своя контракт и едва ли ще остане на "Армията" отвъд сезон 2025/26. В момента Бусато е в ролята на резерва на Фьодор Лапоухов, който е налаган като нов титулярен избор под рамките на вратата. ЦСКА трябва да намери заместник на Бусато, като обмисля името на Евтимов, но не е ясно дали вратарят е готов да се завърне на "Армията", за да бъде отново резерва при "червените".

Димитър Евтимов

В момента Димитър Евтимов се наслаждава на чудесен период в тима на Ботев Враца, където е титулярен избор за вратата и освен това неговият отбор постига добри резултати. Самият страж имаше ключови намеси през тази кампания, с което си заслужи и повиквателна от националния селекционер Александър Димитров за предстоящите мачове на България срещу отборите на Турция и Грузия.

