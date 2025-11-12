ЦСКА иска да си върне любимец на Сектор Г, който бе неуважително изгонен от "Армията"

Българският футболен гранд ЦСКА има интерес да си върне бившия вратар Димитър Евтимов, твърди "Тема Спорт". Стражът бе собственост на "червените" в продължение на 5 години - до това лято, когато на Евтимов му бе съобщено по имейл, че вече не е част от отбора. Именно заради начина, по който се разделиха, Евтимов остана обиден на тогавашното ръководство на ЦСКА. Той обаче не крие, че ЦСКА е отборът на сърцето му и е сред любимците на Сектор Г.

ЦСКА си връща Димитър Евтимов?

Причината ЦСКА да се оглежда за нов вратар е това, че Густаво Бусато се намира в последната година от своя контракт и едва ли ще остане на "Армията" отвъд сезон 2025/26. В момента Бусато е в ролята на резерва на Фьодор Лапоухов, който е налаган като нов титулярен избор под рамките на вратата. ЦСКА трябва да намери заместник на Бусато, като обмисля името на Евтимов, но не е ясно дали вратарят е готов да се завърне на "Армията", за да бъде отново резерва при "червените".

В момента Димитър Евтимов се наслаждава на чудесен период в тима на Ботев Враца, където е титулярен избор за вратата и освен това неговият отбор постига добри резултати. Самият страж имаше ключови намеси през тази кампания, с което си заслужи и повиквателна от националния селекционер Александър Димитров за предстоящите мачове на България срещу отборите на Турция и Грузия.

