Помощник на доскоро спряган за ЦСКА пое тим от Първа лига

Бившият футболист и помощник-треньор на ЦСКА Анатоли Нанков е новият наставник на новака в Първа лига Монтана. Новината обявиха от футболния клуб в социалните мрежи. Специалистът, който заменя Танчо Калпаков на поста, често е работил като асистент на доскоро спрягания за нов спортен директор на "армейците" Стойчо Младенов. Нанков има опит и като старши треньор в Марек Дупница и Струмска Слава.

Анатоли Нанков е новият старши треньор на Монтана

"Чухме се по телефона с Танчо, пожелахме си успех и това е съвсем нормално, ние сме колеги. Поздравления за неговата работа до момента", каза Нанков по повод бившия наставник на Монтана, цитиран от официалната страница на клуба във Фейсбук.

"През миналото първенство Монтана игра страхотно и си спечели заслужено правото да играе в Първа лига", коментира още специалистът и допълни: "Хубаво е, че ядрото на отбора се е запазило от миналия сезон, повечето момчета са млади и жадни за успехи. Надявам се заедно да ги постигнем".

Преди два дни новакът в Първа лига Монтана се раздели с треньора Танчо Калпаков след домакинско равенство 0:0 срещу Ботев Враца. За последно в България Нанков бе начело на тима на Марек, който напусна през октомври миналата година. Преди това е бил помощник на Стойчо Младенов в ЦСКА, отбори от Саудитска Арабия и Казахстан. Наскоро бе асистент и на Стамен Белчев отново в столичния гранд.

