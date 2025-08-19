Моделът "Арда": Малкият клуб от Кърджали, който показа големия път за българския футбол

"ВАР-ът на Actualno" е спортна рубрика на Actualno.com, в която чрез коментари и анализи правим по-детайлен преглед на най-наболелите теми в българския и световен спорт.

В ЦСКА продължават да са на код "червено". В Борисовата градина цари хаос, който не могат да оправят втора поредна година, а въпросът с отсъствието от евротурнирите е без отговор. Но вместо поредна седмица да поставим акцента върху кризата при "армейците", този път ще има похвали. Защото докато ЦСКА пропуска европейските вечери за пореден сезон, именно тимът, който ги лиши от участие – Арда Кърджали, вече пише своята история на голямата сцена.

Арда и Тунчев - българският модел, който сработи на европейската сцена

Докато ЦСКА пропуска европейските вечери за втора поредна година и мечтае този път да е различно, Арда Кърджали съвсем реалистично може да мисли за европейска есен и участие в основната фаза на Лигата на конференциите. "Небесносините" преодоляха финландския ХИК Хелзинки след дузпи и литовския Кауно Жалгирис с общ резултат 3:0, а от голямата мечта ги дели единствено Ракув Ченстохова. При последния мач Александър Тунчев заложи на седем българи в състава си - нещо, което вече се вижда все по-рядко в родните отбори.

Грандовете трябва да взимат пример от Арда

Резултатите, мотивацията и методите в клуба говори за изключително правилният модел, който се прилага в Кърджали. Български наставник начело, който се налага в Първа лига с отбор с преобладаващо българско присъствие и класни чужденци. Така и родният футбол върви напред, а и се постигат резултати в Европа. Това е и единственият начин, по който футболът у нас ще тръгне напред. Метод, който отбори като ЦСКА, Берое, Крумовград, Левски, Лудогорец, трябва да вземат за пример.

Но силното представяне на Арда в Европа не бива да ви изненадва. Тимът на Александър Тунчев бе сред най-стабилните родни отбори през миналия сезон и завършиха редовната част на третото място с 15 победи, 8 равенства и 7 загуби. Въпреки че кърджалии се забравиха вкуса на победата срещу най-силните съперници в края на кампанията (Лудогорец, Левски и Черно море), трябва да се отбележи, че те допуснаха само едно поражение (с 0:3 от Левски). Тези резултати все пак не спряха Александър Тунчев и компания. Те преодоляха спада във формата си по най-добрия начин и бяха на 100% за плейофа за влизане в Европа срещу ЦСКА.

Да, от началото на сезона в Първа лига тимът има само една победа от четири кръга, но тези резултати ще се избистрят с течение на времето, тъй като сега си заслужава Тунчев да жертва представянето на местно ниво заради европейското участие.

Ръководството работи за клуба

Европейската приказка не е единственото нещо, с което ще похвалим Арда. През последните месеци клубът показва най-голямо бизнес израстване. В касата в Кърджали ще долетят 1 275 000 евро от участието в Лигата на конференциите, а то дори не е завършило. Предвид силните игри до момента и предстоящия опонент Ракув, няма да е странно, ако Арда продължи похода си в основната фаза на надпреварата. Освен приходите от евроучастието си, кърджалии изиграха добре картите си на пазара. Те продадоха трима играчи за почти 2 милиона евро. Балтика купи нападателя Чинонсо Офор за 900 000 евро, Кишварда 700 000 евро за Тонислав Йорданов, а Лудогорец извади 350 хиляди евро за подписа на Станислав Иванов.

Раздялата с трима ключови играчи предполагаше, че кърджалии са обречени, особено в Европа. Мнозина отписаха шансовете на Арда и поставиха под въпрос тези трансфери и то в този момент, но ходовете на ръководството и по-конкретно на Ивайло Петков и Александър Тунчев, показаха, че всичко е било добре обмислено. На място на напусналите веднага бяха привлечени заместници в лицето на Бирсент Карагарен, Антонио Вутов, и Георги Николов, които са с основен принос за продължаването напред в Лигата на конференциите.

Така общо клубът е заработил 3 200 000 евро до момента през сезона, с което се превръща в една добре самозахранваща се машина. Това показва качествената работа не само на треньора Александър Тунчев, но и на директора Ивайло Петков, и на собствениците на клуба. Арда ще получи и доходи от клубове като ЦСКА, които си плащат, за да не спазват новите правила на БФС за българите в състава.

Така кърджалии показват на грандовете как с ясна визия, дисциплина и работа в правилната посока може да се постигне нещо, което доскоро изглеждаше невъзможно за отбор като Арда. Доверието, възложено на Тунчев, дава резултат, а подходът му към играта и налагането на родни кадри носи идентичност, характер и стабилност на отбора. Европейската приказка не е случайност, а подарък за свършената до момента работа. Сега пред "небесносините" стои само последното препятствие пред това да сбъдната мечтата си. Отборът на Ракув е много солиден, но пък мечтите са безплатни, а във футбола сме видели, че всичко е възможно. А и определено момчетата на Тунчев не се плашат от големите предизвикателства – напротив, те вече доказаха, че могат да отстранят сериозни съперници.

И докато в София още са на партер и още търсят правилната посока, то в Кърджали вече я следват. Това е ясен пример за това, че не винаги ресурсът е решаващ, а начинът, по който го използваш.

Автор: Дария Александрова

