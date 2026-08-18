Предупреждение: Парк "Врана" загива, общината бездейства

Парк-музей "Врана" е изправен пред сериозна криза. За това алармират от Фонд "Цар Борис и Царица Иоанна", като изразяват дълбока тревога от продължаващото тежко състояние на парка и липсата на реални действия от страна на местната власт. ОЩЕ: Най-после: Кабинетът даде парк “Врана“ на Столична община

На 4 август представители на Фонда са провели официална среща в Столична община с кмета Васил Терзиев и неговата секретарка. На нея са били връчени конкретни предложения за незабавно опазване, възстановяване и устойчиво управление на парка. "Два дни по-късно, на 6 август, се състоя и втора среща на терен в самия парк, на която присъстваха кметът и директорът на ОП „Паркове и градски градини“. Тогава бяха поети ангажименти за регулярни срещи на всеки две седмици за проследяване на прогреса", се казва в извлението на Фонда, изпратено до медиите.

Въпреки обещанията обаче, в рамките на последвалите 14 дни нито един служител на Общината не е посетил парка, не е упражнен необходимият институционален контрол и не са предприети работни процеси, план за действие или мерки със срокове и отговорни лица.

Проблемите

От Фонда заявяват категорично, че паркът е застрашен от унищожение. На територията му вече са възникнали серия от пожари, а ситуацията се усложнява от факта, че пожарните хидранти не функционират. Охраната към момента е ограничена единствено до входовете, което е крайно недостатъчно за мащабен ботанически парк с множество вътрешни рискови зони.

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Искания

Цялостен оглед и поддръжка: Незабавно започване на дейности по косене, подкастряне и премахване на опасни клони и дървета.

Противопожарна безопасност: Възстановяване на работоспособността на всички хидранти и съоръжения, с осигурени временни мерки до ремонт.

Надеждна охрана: Възстановяване на постоянна физическа охрана с поне шестима служители и вътрешно патрулиране, или търсене на съдействие от СДВР при невъзможност.

Независима експертиза: Възлагане на оценка на щетите и приемане на програма за дългосрочно опазване на растителността.

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Специализирано звено: Възстановяване на самостоятелното звено „Парк-музей Врана“ (съществувало до 2013 г.) с експерти ботаници, ландшафтни специалисти и техническо оборудване.

Пълна прозрачност: Представяне на публичен план с конкретни действия, срокове, отговорни лица и финансов ресурс.

От Фонд „Цар Борис и Царица Иоанна“ категорично заявяват, че историческото наследство на „Врана“ се нуждае не от празни обещания, а от спешно и адекватно спасяване.